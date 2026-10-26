La Diputación Foral de Álava extremará el control ante la expansión de la polilla del boj

Archivo - Polilla del boj - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

VITORIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava concluirá, antes de finalizar este año, el estudio de impacto de la polilla de boj e incrementará el control de su expansión con instrumentos adecuados y recursos compatibles con la biodiversidad.

El Gobierno Foral (PNV-PSE) y EH Bildu han acordado una enmienda transaccional a una propuesta original de la coalición 'abertzale', que ha contado con el apoyo también del Partido Popular y Elkarrekin Araba en la comisión de Agricultura de este lunes en las Juntas Generales de Álava.

El texto acordado insta a la Diputación a concluir, antes de final de año, una evaluación de la distribución y afección de la polilla del boj en Araba, así como el riesgo de expansión a nuevas zonas.

Asimismo, le pide continuar con el sistema de seguimiento y detección temprana de la plaga, utilizando las herramientas que se estimen técnicamente más adecuadas y compatibles con la conservación de la biodiversidad, así como a evaluar y, cuando proceda, aplicar las medidas de control que se consideren oportunas, manteniendo actualizada la información sobre la evolución de la plaga.

Por otro lado, solicita a la institución informar a las entidades afectadas de las conclusiones de la citada evaluación, así como de la actuaciones realizadas y previstas, y de los posibles mecanismos técnico-económicos para hacer frente a la plaga.

Por último, las Juntas Generales de Araba instan a la Diputación Foral de Araba a coordinarse con las entidades titulares y resto de administraciones competentes en la detección, prevención y actuación frente a la expansión de la polilla del boj, así como valorar la posibilidad de elaborar un protocolo de actuación.

ESPECIE INVASORA

Según ha explicado el grupo juntero de EH Bildu, la polilla Cydalima perspectalis es una especie nativa del este de Asia que se ha extendido también por Europa como especie exótica invasora, siendo "un problema para los bojes, pues se alimenta de sus hojas y los defolia gravemente, pudiendo causar un debilitamiento progresivo de las plantas y, en determinados casos, la desaparición de extensas superficies de este arbusto".

Durante su intervención, el procurador de EH Bildu Endika Saez de Adana ha señalado que, durante 2025, se detectó la presencia de esta especie en los municipios de Lagrán y Bernedo. "La proximidad de varios focos de polilla del boj y su alta capacidad de dispersión hacen prever una expansión progresiva de la plaga hacia nuevas zonas de Álava, aumentando el riesgo para los bojedales y los ecosistemas asociados", ha manifestado.

El juntero ha indicado que, dado el importante valor ecológico, paisajístico y ambiental del boj, así como la presencia de áreas afectadas dentro de espacios protegidos de la Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA), resulta necesario "evaluar y gestionar adecuadamente esta amenaza".

Además, ha añadido que, al tratarse de un problema de alcance supramunicipal que afecta a terrenos de diversa titularidad, se requiere "una actuación coordinada entre las distintas administraciones competentes", apoyada en sistemas de detección temprana, seguimiento y monitorización continua para conocer la evolución de la plaga y aplicar las medidas de gestión más adecuadas.

"Es fundamental conocer la dimensión del problema, mantener una vigilancia continua y estudiar medidas de control adecuadas. No podemos esperar a que los daños se extiendan, debemos anticiparnos, proteger nuestro patrimonio natural y garantizar que las administraciones actúen de forma coordinada", ha demandado Saez de Adana.