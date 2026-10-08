La Diputación Foral de Álava impulsa una formación sobre gestión de proyectos de mentoría social

VITORIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Foral de Álava llevará a cabo los próximos 22 y 23 de octubre una formación inicial en gestión de proyectos de mentoría social, impartida por la Coordinadora de Mentoría Social (CMS).

La iniciativa surge del trabajo desarrollado por el grupo para reforzar las capacidades de las entidades vinculadas al tercer sector, el voluntariado y la acción comunitaria, y acercar la mentoría social como metodología de acompañamiento y creación de vínculos de confianza con personas en situación de vulnerabilidad.

Esta formación da continuidad al trabajo iniciado en 2025 con la jornada 'Mentoría social en Álava: claves y retos de futuro', promovida por el Departamento de Políticas Sociales y el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), según ha informado la Diputación en un comunicado.

Aquel primer encuentro permitió acercar esta metodología a entidades y profesionales, compartir experiencias desarrolladas en distintos, y generar un espacio de reflexión en torno a sus posibilidades como herramienta de inclusión y acompañamiento social.

La formación tendrá una duración de diez horas presenciales, distribuidas en dos jornadas, los días 22 y 23 de octubre, de 9.00 a 14.00 horas, en las oficinas del Edificio La Blanca, en Vitoria-Gasteiz. Contará con un máximo de 25 participantes, con el objetivo de favorecer una metodología práctica, participativa y adaptada a las necesidades del grupo.

Durante las sesiones se abordarán los principales conceptos de la mentoría social, el papel de las personas mentoras y de los equipos técnicos y las distintas fases de un proyecto de mentoría.

La propuesta combinará contenidos teóricos, dinámicas y herramientas prácticas para facilitar que las personas participantes puedan trasladar los conocimientos adquiridos a sus propias organizaciones y proyectos.