'Don't Worry Darling', la segunda película de Olivia Wilde, completa la sección Perlak del Festival de San Sebastián

SAN SEBASTIÁN, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

'Don't Worry Darling' (No te preocupes querida), el segundo largometraje dirigido por Olivia Wilde con el que la cineasta y actriz estadounidense participará fuera de concurso en la Mostra de Venecia, se sumará a la sección Perlak en la 70 edición del Festival de San Sebastián.

Con esta última incorporación se completa una selección de 17 títulos inéditos en España que han sido aclamados por la crítica y/o premiados en otros festivales internacionales, según ha explicado el certamen cinematográfico donostiarra.

Tras debutar como directora con la comedia 'Booksmart' (Súper empollonas, 2019), Wilde (Nueva York, 1984) presenta su segunda película, un thriller psicológico "audaz, complejo y deslumbrante en el plano visual".

Realizado a partir de un guion escrito por Kate Silberman, el filme está ambientado en los años 50 y su personaje principal es una mujer que comienza a sospechar que la empresa de su marido oculta secretos turbios.

Wilde también participa como actriz en esta película protagonizada por Florence Pugh, nominada al Oscar por 'Little Women /Mujercitas' (2019), y por Harry Styles ( Dunkirk / Dunkerque, 2017). Otras figuras del reparto son Gemma Chan (Crazy Rich Asians / Locamente millonarios, 2018), Kiki Layne (The Old Guard / La vieja guardia, 2020) y Chris Pine ( All the Old Knives / Una cita con el pasado, 2022).

Directora, actriz, productora y activista, Olivia Wilde (Nueva York, 1984) ha dirigido largometrajes, actuado en Broadway ha protagonizado conocidas películas y series de televisión. Su debut como directora, 'Súper empollonas', se convirtió en "un himno generacional".

Tanto ella como la película resultaron premiadas en múltiples festivales de cine, como el Premio del Público en el Festival de Cine de San Francisco; obtuvo nominaciones para Wilde en los Gotham Awards y en el Critics' Choice Award; apareció en los primeros puestos de varias listas de Mejores Películas de 2019 y Wilde ganó el Premio Independent Spirit en 2020 a la Mejor Ópera Prima.

La sección Perlak estará conformada por otros 16 largometrajes firmados por Juan Diego Botto, Jean-Pierre y Luc Dardenne, Alejandro G. Iñárritu, Louis Garrel, Mia Hansen-Love, Oliver Hermanus, Hirokazu Koreeda, Marie Kreutzer, Isaki Lacuesta, Santiago Mitre, Brett Morgen, Cristian Mungiu, Ruben Östlund, François Ozon, Oriol Paulo y Rodrigo Sorogoyen.

Salvo 'Moonage Daydream', que clausurará Perlak, y 'Los renglones torcidos de Dios', que será la Proyección Especial de la sección, el resto de los títulos concursarán por el Premio del Público Ciudad de Donostia / San Sebastián.