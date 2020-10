EA insta a las instituciones a "remar en la misma dirección a favor del medio ambiente y contra el cambio climático"

"El planeta está en riesgo de supervivencia, al menos tal y como se conoce", afirma Iker Ruiz de Egino

BILBAO, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Eusko Alkartasuna, Iker Ruiz de Egino, ha realizado un llamamiento a todas las instituciones a "remar en la misma dirección a favor del medio ambiente y contra el cambio climático". En este sentido, ha denunciado que estamos "agotando el planeta" de tal forma que las consecuencias del cambio climático son "terribles y las pandemias serán más habituales".

En un artículo publicado en la web, Ruiz de Egino analiza la celebración este sábado del Día Internacional contra el Cambio Climático y advierte de "la enorme huella de la actividad del ser humano en el planeta".

Tras señalar que el consumo del 80% de los recursos del planeta por parte del 20% de la humanidad tiene consecuencias graves, como son el "cambio climático, guerra e incertidumbre globalizada, destrucción de la biodiversidad, pandemias y, en general, una injusta temporalidad de las condiciones de vida", ha afirmado Ruiz de Egino, quien reivindica un mundo sostenible, un planeta lleno de oxígeno, generador de vida, y ratifica "el compromiso de EA con la acción política necesaria para conseguirlo".

"En Eusko Alkartasuna, que hemos ostentado en diferentes etapas de su trayectoria responsabilidades institucionales en materia de medio ambiente con políticas vanguardistas, sabemos que la responsabilidad individual es importante, pero los diferentes gobiernos tienen responsabilidades y obligaciones capaces de marcar la diferencia. Como en otros temas muy de actualidad, por cierto", expresa.

A su juicio, el compromiso para hacer frente al cambio climático exige políticas concretas, "bien definidas en el tiempo, objetivos y en su desarrollo, que estén comprometidas a todos los niveles, con la defensa de la sostenibilidad".

"Hoy sabemos que el planeta tiene límites y que la conservación es necesaria, no solo por sentimiento ecológico, sino incluso por egoísmo, por la importancia que tiene en nuestro bienestar actual. Estamos en un momento adecuado para darnos cuenta de que no todo se compra y se vende, y, desde luego, no la naturaleza. La naturaleza no pertenece a los hombres y mujeres, que en un momento concreto habitamos el planeta, somos parte de ella: sin ella no hay vida, sin ella no hay humanidad", ha defendido.

En esta línea, ha señalado que estamos "agotando el planeta" y, de ahora en adelante, las crisis serán "periódicas, la escasez de agua un problema cada vez más grave, queda menos tierra productiva, los mares se han convertido en vertederos, las consecuencias del cambio climático son terribles y las pandemias serán más habituales".

"Las pandemias, sí, las zoonosis, como la que originó el covid-19, son consecuencia de la acción del ser humano en la naturaleza y suponen ya el 70% de las enfermedades emergentes", añade.

Según denuncia, como en el caso del covid, también en materia de cambio climático hay negacionistas, que, "desde la ignorancia o el cinismo tratan de mantener un estilo de vida, que no es el del conjunto de los habitantes del planeta, sino el de unos pocos".

"De hecho, el capitalismo que agota el planeta es también el que oprime a la mayoría de la población. El 20% de la población del planeta consume el 80% de los recursos, lo que da muestra de la gran desigualdad en la que vivimos inmersas y lo que ello supone para nuestro entorno", concreta.

A su entender, la crisis del coronavirus está teniendo y va a tener "graves consecuencias a todos los niveles" de tal forma que el riesgo para el Medio Ambiente se acrecienta, "en la medida en que los países a nivel mundial, pueden tener la tentación de utilizar la actual crisis sanitaria, social y económica, para mirar a otro e ignorar la urgente necesidad de tomar medidas para salvar el planeta".

"RIESGO DE SUPERVIVENCIA"

"No se puede demorar más la toma de decisiones, con crisis sanitaria o sin ella, el planeta está en riesgo de supervivencia, al menos tal y como lo hemos conocido. Está en juego la conservación de todas sus especies, y por lo tanto también la nuestra; lo que puede convertir al cambio climático en la nueva pandemia a la que nos enfrentemos dentro de no tanto tiempo, y que puede ser realmente letal para la humanidad", vaticina.

Por eso, defiende que un partido "socialdemócrata como Eusko Alkartasuna, que trabaja para cambiar la situación desde las instituciones, reclame políticas serias, decididas y, sobre todo, urgentes".

"La reversión del cambio climático exige un cambio a otro modelo de producción de consumo y transformación en todos los ámbitos: fiscalidad verde que financie la transición energética; hábitos de consumo sostenibles; inversión en industrias no contaminantes y en sectores energéticos limpios; política de movilidad y, por supuesto, todo lo relativo al sector primario, en un marco en el que el PIB sea desplazado como indicador central por otros indicadores basados en sistemas integrados de contabilidad ambiental y económica", enumera.

Por ello, reclama una "acción global en defensa del medio ambiente, basada en medidas firmes, eficaces y ambiciosas". "Todas las instituciones deben remar en la misma dirección a favor del medio ambiente y contra el cambio climático. Si no, naufragaremos. No hay tiempo que perder, porque ya vamos demasiado tarde", concluye.