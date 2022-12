Echenique advierte al PSOE que "no es momento de frenar avances sociales para ir a buscar votos de derechas"

Pilar Garrido asegura a PNV, PSE-EE y EH Bildu que Podemos "va a estar y va a respetar" el pacto educativo

VITORIA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha advertido al PSOE, su socio en el Ejecutivo central, que "no es momento de frenar los avances sociales en el Estado para ir a buscar votos de derechas".

Echenique ha tomado parte este sábado en la presentación de los candidatos de Podemos Euskadi a las elecciones municipales y forales de 2023, cita en la que también ha intervenido la coordinadora general de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido.

En su alocución, Echenique ha subrayado que con la incorporación de Podemos al Gobierno central llegó "el fin de la austeridad" y se han podido aprobar "tres presupuestos generales del Estado expansivos".

Del mismo modo, ha atribuido a Podemos los impuestos a la banca, energéticas y grandes fortunas, así como las cifras de afiliación a la Seguridad Social, el hecho de tener "uno de los precios de la energía más bajos de Europa o la menor inflación de la zona euro", entre otras cuestiones.

"Además de avanzar en derechos, queda patente que gobernamos mejor que ellos, sin montar cloacas, sin puertas giratorias y sin robar dinero publico", ha expresado, para añadir que, sin la "firmeza" de Podemos no se hubiera evitado un gobierno conformado por PSOE y Cs, por entonces liderado por Albert Rivera.

También ha defendido que Podemos es "una forma de hacer política" y ha subrayado que aunque puedan cometer errores, nunca se equivocan "de bando". En este sentido, ha reprobado la "cacería mediática" que, a su juicio, están sufriendo.

En su intervención, se ha preguntado además si "no se puede decir la verdad en el Congreso de los Diputados". "Irene Montero ha señalado que dos campañas del PP de Galicia y Madrid son cultura de la violación, según la definición de la ONU. Por decir la verdad, los 'hooligans' del PP gritaron barbaridades y la presidenta del Congreso retiró del diario de sesiones un término que se aplicaba con rigurosa exactitud", ha detallado.

En este contexto, ha criticado a quienes meten "en el mismo saco a fascistas y a quienes defienden los Derechos Humanos". "No se puede equiparar el 15-M con los seguidores de Trump que defienden el asalto al Capitolio. No se puede equiparar al 8-M con los que usan la violencia política contra mujeres... utilizar ruido y crispación para todo esto es equidistancia, antipolítica y poner alfombra roja a la ultraderecha", ha considerado.

Por otro lado, ha subrayado que en los últimos días han visto "señales preocupantes" por parte del PSOE y ha reconocido que no quiere pensar que una vez que están aprobados los Presupuestos, los socialistas piensen que "tienen la sartén por el mango y pueden frenar avances sociales para buscar votos a su derecha".

"No lo quiero pensar, pero las señales se acumulan. Han introducido una enmienda a la 'ley Trans' que no quieren negociar. Han retrasado la ley de Familias, no aceptan modificar la ley de Vivienda para que los topes a los alquileres sean efectivos. Ponen problemas en la derogación de la ley mordaza", ha lamentado.

Por ello, ha lanzando un mensaje a su "estimado socio de coalición: No es el momento de frenar los avances sociales para ir a buscar votos de derechas".

Asimismo, ha valorado la labor desarrollada por Podemos en Euskadi desde la oposición y que le permite denunciar "la oferta de PNV y PSE a PP+Cs para avanzar en la privatización de la educación o la afición del PNV a las puertas giratorias en el sector eléctrico".

GARRIDO

Por su parte, la coordinadora general de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, ha señalado a PNV, PSE-EE y EH Bildu que su formación "va a estar y va a respetar" el pacto educativo que firmaron esas cuatro fuerzas políticas.

Según ha recordado, Podemos Euskadi hizo un trabajo "excepcional" para que el pacto educativo tuviera dos elementos principales: fortalecer la escuela pública y luchar contra la segregación escolar. "Ha sido un pacto que difícilmente empiezan a respetar otras fuerzas políticas. Creo que hay que exigirle al PNV y al Gobierno vasco que no abandone ese pacto educativo", ha señalado.

Al mismo tiempo, ha apelado al resto de las fuerzas políticas que suscribieron el pacto educativo para advertirles que "no es momento de ponerse de perfil, ni de levantar cortinas de humo".

"O se está con la escuela pública o no se está con la escuela pública. Hay que reforzar la escuela pública y así hay que decirlo; es la única manera de garantizar la igualdad de oportunidades para nuestros niños y de acabar con la segregación escolar que hoy sufren los niños y niñas en Euskadi", ha aseverado, para decir "alto y claro" al Gobierno vasco y al resto de las fuerzas políticas que Podemos va a estar y va a respetar el pacto educativo.

Pos otro lado, ha valorado la aportación de su formación en el Parlamento vasco que, según ha dicho, ha conseguido subir las cuantías de la RGI, de manera que ayude "un poquito más a la gente que peor lo está pasando".

"También con una iniciativa nuestra conseguimos sumar a la mayoría de las fuerzas políticas para seguir manteniendo el descuento en el transporte público, frente al PNV, al que no le daba la gana seguir con esta medida que Unidas Podemos pensó y que creemos que es fundamental para ayudar a los jóvenes, a los mayores y para también fomentar el transporte público", ha celebrado.

CANDIDATOS

También ha intervenido en el acto la candidata a la Alcaldía de Vitoria, Garbiñe Ruiz, quien ha adelantado que su grupo seguirá trabajando en la transición energética. "Hay que invertir más y mejor no solamente en la renovables, también en rehabilitación y en las comunidades energéticas", ha dicho.

Por su parte, el candidato a la Alcaldía de San Sebastián, Víctor Lasa, ha indicado que presenta su candidatura "preocupado" por la deriva que ha tomado la ciudad porque se está convirtiendo en un "parque temático dirigido a los intereses privados de unos pocos". "Quieren convertirnos en un destino turístico de megalujo, donde se dé prioridad a hoteles, a apartamentos de lujo y donde se deje de lado las necesidades más básicas de nuestra población y nuestra identidad y nuestra cultura como ciudad", ha lamentado.

Por último, la aspirante a la Alcaldía de Bilbao, Ana Viñals, ha manifestado que "en Bilbao llevan gobernando los mismos durante demasiados años y todavía no han sido capaces de construir una ciudad más justa socialmente y medioambientalmente, porque las desigualdades entre barrios no paran de crecer".