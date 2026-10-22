La Economía Social alcanza los 98.000 empleos en Euskadi y crece por encima del conjunto del mercado laboral

La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, en la rueda de prensa para presentar la Estadística de Economía Social de 2024 y Avance de 2025 . - IREKIA

VITORIA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Economía Social vasca evoluciona de forma positiva y alcanza los 98.009 empleos remunerados anualizados, lo que equivale el 10,4% del empleo de Euskadi. Las entidades mercantiles concentran casi 75.500 empleos, mientras que las instituciones sin fines de lucro reúnen más de 22.510 puestos de trabajo.

Son datos reflejados por la Estadística de Economía Social de 2024 y Avance de 2025 que este jueves ha presentado en Vitoria-Gasteiz la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo, quien ha destacado que "la Economía Social vuelve a demostrar que es capaz de combinar crecimiento económico, creación de empleo y compromiso con las personas". "Es un modelo empresarial que aporta estabilidad, arraigo, valor y cohesión social al conjunto de Euskadi", ha remarcado.

Según el informe, entre 2022 y 2024, el empleo ha aumentado un 4,7%, por encima del 3,7% registrado en el conjunto del mercado laboral vasco. Además, el número de establecimientos ha crecido un 5,1%, alcanzando casi los 5.700 establecimientos físicos en Euskadi.

Por su parte, el director de Economía Social, Jokin Díaz, que también ha participado en la rueda de prensa, ha subrayado que "el crecimiento se observa en prácticamente todos los indicadores relevantes: empleo, establecimientos, actividad económica, inversión e internacionalización".

Además, ha indicado que el avance para 2025 apunta a que esta evolución positiva tendrá continuidad, "lo que confirma la fortaleza y capacidad de adaptación de las entidades de la Economía Social vasca".

El aumento del empleo de las cooperativas y sociedades laborales eleva la ocupación hasta los 64.814 empleos anualizados en 2024, el máximo absoluto de la serie histórica, superando el anterior máximo de 63.480 empleos registrado en 2006.

En concreto, las cooperativas constituyen el núcleo principal de empleo con casi 58.800 puestos de trabajo, seguidos por los centros especiales de empleo con más de 10.560 empleos, por las sociedades laborales con más de 6.000 empleos, por empresas de inserción (más de 1.260 empleos), las sociedades agrarias de transformación (más de 140 empleos), las cofradías de pescadores (más de 80 empleos) y las EPSV (75 empleos).

Por su parte, las Instituciones sin ánimo de lucro de la Economía Social, representado en esta estadística por las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública, sumaron 1.606 establecimientos y 22.510 empleos en 2024, lo que supone algo más de una cuarta parte de los establecimientos de la Economía Social vasca (27,9 %) y cerca de una cuarta parte de su empleo (22,6 %).

En este sentido, Pérez Barredo ha remarcado que "la Economía Social no es una realidad complementaria de nuestra economía; es una parte esencial de ella y un ejemplo de cómo es posible crecer poniendo a las personas en el centro".

Por sectores, y entre las cooperativas y las sociedades laborales, los servicios se consolidan como el principal motor de creación de empleo, con un crecimiento del 6,5% y alcanzando un total de 35.896 empleos. La construcción incrementó su ocupación un 16,1% (un total de 2.978 empleos), el sector primario un 4,4% (un total de 381 empleos) y la industria un 1,7% (un total de 25.559 empleos).

TERRITORIOS

Por territorios, las cooperativas y sociedades laborales de Álava registran el mayor incremento, con un 10%, alcanzando los 6.309 puestos de trabajo; seguida de Bizkaia, con un 4,8% y un total de 24.795 empleos; y Gipuzkoa, con un 4,1% y 33.710 empleos.

El incremento del empleo se produce, además, en un contexto de crecimiento de la actividad. La facturación de cooperativas y sociedades laborales alcanzó los 11.175 millones de euros en 2024, un 16,1% más que dos años antes y el nivel más elevado de la serie histórica. Su Valor Añadido Bruto creció cerca de un 20%, hasta los 3.965 millones de euros, mientras que las exportaciones aumentaron un 6,3%, hasta alcanzar los 3.560 millones.

El avance correspondiente a 2025 dibuja un escenario de estabilidad en el empleo y crecimiento de actividad. Las cooperativas y sociedades laborales alcanzarían los 65.329 empleos, lo que supone un incremento interanual del 0,8%. Y la evolución sería más intensa en facturación, que se situaría en torno a los 11.833 millones de euros, el nivel más elevado de la serie histórica, han destacado en la rueda de prensa.

La previsión apunta a un crecimiento cercano al 6%, con la industria como principal impulsora, mientras que en el caso de las fundaciones, los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, las previsiones para 2025 son aún más favorables, ya que se estima un incremento interanual del empleo del 1,8% y de la facturación del 6,4%.

La viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social ha subrayado que "estamos hablando de un modelo empresarial que crece, que crea empleo de calidad y que afronta mejor muchos de los retos de nuestro tiempo". "La Economía Social combina competitividad y compromiso con las personas, arraigo territorial e innovación, y eso la convierte en un activo estratégico para el desarrollo económico y social de Euskadi", ha añadido.

MÁS INVERSIÓN Y MÁS DIGITALIZACIÓN

Además, ha apuntado que la inversión también mantiene una evolución positiva. Las inversiones materiales e inmateriales entre las cooperativas y sociedades laborales vascas alcanzaron los 381,4 millones de euros en 2024, un 28,7% más que en 2022. El crecimiento se concentra, especialmente, en la industria, con una inversión que supera en más del doble la registrada en 2022.

El informe radiografía, asimismo, aspectos vinculados a la participación, la igualdad, el talento, la innovación o la digitalización. En materia de innovación, el 27,5% de las cooperativas y sociedades laborales desarrolló actividades de innovación de producto o proceso entre 2022 y 2024, frente al 26,7% del conjunto de la economía vasca. La tasa se eleva el 36,4% entre las empresas cooperativas y laborales industriales.

En materia de transformación digital, el 56,5% de las cooperativas y sociedades laborales ha integrado parcial o completamente tecnologías destinadas a la gestión interna, y cerca de la mitad (49,7%) dispone de soluciones de ciberseguridad o protección de datos.

Además, el 17% utiliza inteligencia artificial o sistemas de automatización de procesos, frente al 7,4% registrado en el conjunto de la economía vasca.

Pérez Barredo ha resaltado que estos resultados "reflejan el trabajo de miles de cooperativas, sociedades laborales, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, centros especiales de empleo, empresas de inserción y otras entidades que contribuyen cada día a construir una economía más inclusiva, participativa y sostenible".

Desde el Gobierno Vasco, y en especial desde el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, ha asegurado, "vamos a seguir acompañando e impulsando este ecosistema porque genera riqueza, pero también valor y cohesión social".