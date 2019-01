EH Bildu acusa al Gobierno de hacer "trampas" y amaga con no apoyar la ley sobre salarios, RGI y conciertos educativos

Publicado 21/01/2019 13:14:48 CET

La coalición avisa de que el Ejecutivo carece de la "potestad" para tramitar el texto por la vía de lectura única

VITORIA, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de EH Bildu Unai Urruzuno ha advertido de que el Gobierno Vasco carece de la "potestad" para establecer que la ley para la mejora de los conciertos educativos, para el incremento del salario de los funcionarios y para la subida de la RGI, se vote por el procedimiento de lectura única en el Parlamento, por lo que ha advertido de que si el Ejecutivo recurre a esa "trampa", su grupo estará "muy lejos de apoyar" dicha iniciativa.

Urruzuno, que ha comparecido ante los medios de comunicación junto a su compañera de grupo Maddalen Iriarte, ha analizado las prioridades de EH Bildu para este año, en una comparecencia en la que también se ha referido a los planes del Gobierno Vasco para incrementar los salarios de los funcionarios y la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), así como para mejorar los conciertos educativos.

El representante de EH Bildu ha criticado el procedimiento con el que el Ejecutivo quiere sacar adelante esta iniciativa en el Parlamento. El portavoz del Gobierno autonómico, Josu Erkoreka, anunció la semana pasada que la subida del salario de los empleados públicos y de la RGI se recogería en una misma ley, en la que -según dijo- también se estaba "estudiando" la posibilidad de incluir una mejora de los conciertos con los centros de enseñanza privados.

Además, Erkoreka señaló que la intención del Gobierno es que las medidas recogidas en dicha ley se voten en bloque, y que la tramitación del texto se efectúe por el procedimiento de lectura única en el Parlamento.

En opinión de Urruzuno, el Gobierno Vasco "no tiene la potestad" para determinar por sí mismo que esta ley se tramite a través de la fórmula de lectura única, y que si quiere recurrir a esta vía se lo ha de pedir a la Cámara. El parlamentario ha explicado que su grupo consultará a este respecto con los servicios jurídicos del Parlamento.

El artículo 163 del reglamento de la Cámara, en su apartado tercero, establece que "cuando circunstancias de carácter extraordinario y razones de urgente necesidad lo exijan, el Gobierno podrá hacer uso, sin requerir para ello la previa autorización de la Cámara, del procedimiento de lectura única, ante el pleno o la comisión correspondiente, para la tramitación de proyectos de ley que no afecten al ordenamiento de las instituciones de la Comunidad Autónoma, al régimen jurídico de las instituciones forales, al régimen electoral, ni a los derechos, deberes o libertades de la ciudadanía".

"NADA QUE VER"

Al margen de la cuestión procedimiental, Urruzuno también ha cuestionado la "lógica" de que tres medidas "que no tienen nada que ver", como las que se pretende regular en este caso, se introduzcan en una misma ley que debería votarse en bloque. "Podemos estar de acuerdo con unas (medidas), pero no con otras", ha subrayado Urruzuno, quien ha recordado que su grupo ya se ha mostrado dispuesto a apoyar la subida salarial del 2,25% a los empleados públicos.

En el caso de la subida de la RGI y de la mejora de los conciertos educativos, ha explicado que la coalición todavía no conoce cuál es la propuesta concreta del Gobierno, por lo que aún no puede pronunciarse al respecto. En este sentido, ha lamentado que, pese al anuncio efectuado la semana pasada sobre la apertura de una ronda de contactos con la oposición, el Gobierno Vasco aún no se haya reunido con EH Bildu para analizar este asunto.

Urruzuno ha señalado que "parece" que puede existir un acuerdo entre el Gobierno Vasco (PNV-PSE) y el PP en relación a este proyecto de ley. El representante de la coalición ha lamentado que el Ejecutivo esté dispuesto a pactar una medida sobre la RGI "con el PP de (Javier Maroto)", en referencia a las críticas efectuadas en su día por el actual dirigente del Partido Popular a la normativa sobre esta prestación, y a acordar una mejora de los conciertos educativos "con el PP de la Lomce", aludiendo así a la reforma de la educación aprobada por los 'populares' en el Estado.

"Si esto sigue adelante, EH Bildu estará muy lejos de poder apoyarlo", ha avisado. Urruzuno, que ha explicado que su grupo pedirá al Gobierno Vasco que estas medidas se presenten en leyes diferentes y puedan ser votadas una por una, no ha llegado a confirmar si su grupo votaría en contra de un proyecto de ley único en el que se plantearan las tres reformas. Urruzuno ha explicado que EH Bildu debería analizar en ese caso el contenido concreto de las propuestas.

AUTOGOBIERNO

Por su parte, Maddalen Iriarte se ha referido a otras cuestiones que están siendo objeto de debate o tramitación en el Parlamento, entre ellas el estudio de una posible reforma del sistema de autogobierno de Euskadi.

La representante de EH Bildu ha reiterado la necesidad de "proteger y respetar" las bases y principios acordados por su grupo y el PNV en torno a una eventual reforma del estatus político de Euskadi. A su juicio, "desfigurar" ese acuerdo supondría "hacer un favor a quienes quieren poner patas arriba el autogobierno" de Euskadi

Por ese motivo, considera que el texto articulado en el que están trabajando un grupo de juristas ha de responder de forma "estricta" al documento aprobado por la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco, en el que se cerró el referido acuerdo entre EH Bildu y el PNV.

"INVOLUCIÓN Y RECENTRALISMO"

Iriarte ha insistido en que el documento que se elabore sobre un eventual nuevo estatus político de Euskadi debe ser "la garantía para proteger los derechos y competencias" de los vascos frente a la "involución democrática" y el "recentralismo" que representan el PP, Ciudadanos y Vox.

La parlamentaria de EH Bildu también ha aludido a los trabajos de la Ponencia de Memoria y Convivencia del Parlamento Vasco, aunque en este caso no ha querido pronunciarse sobre las "diferencias" que mantienen los partidos en este ámbito. "EH Bildu seguirá trabajando con discreción y seriedad, como hasta ahora", ha señalado.

Desde EH Bildu también se ha anunciado que en las próximas semanas se llevarán al Parlamento Vasco tres proposiciones de ley sobre cláusulas sociales en los contratos públicos, contra la deslocalización de empresas que hayan recibido ayudas públicas, y sobre el bienestar energético.