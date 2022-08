EH Bildu defiende que el impuesto a energéticas es "de sentido común" y no se plantea "así sin más", sino por justicia"

BILBAO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de EH Bildu en el Congreso Oskar Matute ha considerado que los impuestos a los beneficios extraordinarios de empresas energéticas y bancarias son "medidas de sentido común" y ha subrayado que estos gravámenes no se plantean "así sin más", sino "por justicia".

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irrratia, recogida por Europa Press, ha defendido que este tipo de medidas "obedecen al sentido común" y ha advertido de que oponerse, "cuando cada vez hay más gente que lo está pasando peor, te hace muy impopular".

Matute ha criticado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, afirmara, en sus manifestaciones sobre este asunto este pasado martes, que entendía que a las empresas no les gustase que les subieran los impuestos "así por así".

"Así sin más, cuando vemos que han tenido beneficios históricos el oligopolio energético y que sus beneficios no paran de crecer aun cuando desde los poderes públicos se estén intentando tomar medidas correctoras y que su aportación a este esfuerzo colectivo es cero, pues no es así sin más. Es por justicia", ha replicado el diputado de EH Bildu.

Según ha indicado, "tiene que ver con una lógica redistributiva de la riqueza". De este modo, ha apuntado que, si no se cree en ella, "seguramente no compartas esa reflexión de exigencia a las elites económicas para poner freno a sus beneficios escandalosos", pero ha subrayado que "esto no da más de sí". "La situación que estamos viviendo es la que es", ha advertido.

(Habrá ampliación)