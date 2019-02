EH Bildu llama a "articular en Euskal Herria un muro democrático para parar el fascismo"

Publicado 09/02/2019 15:34:21 CET

Dice que "la estrategia de la ultraderecha"ha provocado "la renuncia de PSOE a afrontar en términos de diálogo el problema catalán"

El parlamentario de EH Bildu, Iker Casanova, ha llamado a "articular en Euskal Herria un muro democrático para parar el fascismo", y ha lamentado que los dos partidos de izquierdas "llamados en España a hacer frente a la ofensiva de la ultraderecha están "más distraídos en autodestruirse". Además, ha advertido que "si esta derecha llega al poder, hablar de autogobierno en términos de diálogo con el Estado va a resultar imposible".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Casanova ha alertado de la "cuesta abajo hacia el fascismo en la que se ha introducido la ultraderecha española, con el PP a la cabeza". En ese sentido, ha señalado que, en sus últimas declaraciones, el presidente del PP, Pablo Casado, "ya no solo hace una crítica política a Pedro Sánchez", sino que "cuestiona su propia legitimidad" y se reserva, "no se en base a qué, el derecho a tomar todas las decisiones oportunas", utilizando "un lenguaje auténticamente golpista".

En ese sentido, el parlamentario soberanista ha considerado que la manifestación convocada este domingo en Madrid bajo el lema 'Por una España unida. ¡Elecciones ya!', "remite a las movilizaciones que convocaba Franco en la Plaza de Orienta para fomentar la unidad nacional y la adhesión a su figura". En su opinión, la convocatoria de mañana es "una reedición de aquellas manifestaciones".

Casanova ha advertido de que "cuando en política una estrategia es exitosa, lógicamente sus promotores van a estar motivados para continuarla", y, en esa línea, ha advertido que "esta estrategia de la ultraderecha ya ha producido frutos en forma de renuncia del PSOE a afrontar en términos de diálogo el complejo problema que tiene en Cataluña".

"Si Pedro Sánchez cree que va a desactivar esa estrategia con esa renuncia está muy confundido, porque, al contrario, está alimentando a quien ha adoptado esta estrategia de salir la calle y subir, no uno sino cien peldaños en la agresividad dialéctica y en la descalificación del gobierno, y que va a seguir evidentemente por esa vía", ha alertado.

"NAVAJEO INTERNO" EN LA IZQUIERDA

Además, ha lamentado que en España, "quienes estaban llamados a hacer frente a esta ofensiva de la ultraderecha, los dos partidos de izquierda, parece que están más distraídos en autodestruirse desde dentro y en fomentar enfrentamientos, que en generar un muro de contención argumentativo, ideológico, y de motivación social". "Están sumidos en procesos de autodescomposición o de navajeo interno permanente", ha censurado.

Por ello, ha asegurado que "lo único que nos puede hacer parar desde Euskal Herria esta ofensiva es articular, desde aquí, con nuestros propios mecanismos, un muro democrático para poner una barrera entre la ultraderecha española y los derechos de la ciudadanía vasca".

Según ha advertido, "lo que nos va a venir del Estado español si, finalmente fructifica esta campaña de acoso y derribo, se convocan elecciones y después de esas elecciones se forma un gobierno de ultraderecha no es seguir como estamos hasta ahora", sino que es "una ofensiva en toda regla contra los derechos políticos, sociales y nacionales de Euskal Herria".

Casanova ha insistido en que, "frente a ello, no podemos mirar hacia otro lado", sino que "tendremos que empezar a articular desde ya ese muro democrático de contención ante esta ultraderecha que viene, que en España parece que no tiene freno y que en Euskal Herria no podemos permitir que cercene nuestros derechos democráticos como sociedad y como pueblo".

El parlamentario de EH Bildu ha dicho que "la amenaza de la extrema derecha es algo muy serio, y, podemos tender a ridiculizar sus discursos, pero son peligrosos porque se insertan en una dinámica de ultraderecha a nivel global".

Tras insistir en que "esta triple alianza de extrema derecha española tiene opciones reales de llegar a poder, porque en el Estado español da la impresión de que los diques de contención están siendo superados o se están derrumbando desde dentro", ha reiterado que "en Euskal Herria vamos a articular un muro democrático para parar al fascismo", porque, "si esta derecha llega al poder, hablar de autogobierno en términos de diálogo con el Estado va a resultar imposible".