EH Bildu no suscribe la condena la agresión a Iñaki García en Juntas Generales de Gipuzkoa

SAN SEBASTIÁN, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu no ha apoyado, en el Pleno de este martes en las Juntas Generales de Gipuzkoa, la iniciativa presentada por el PP para condenar la agresión registrada hace un mes contra el exedil 'popular' en Vitoria Iñaki García Calvo, a la que sí se han sumado el resto de grupos junteros.

El portavoz del PP en el Parlamento foral guipuzcoano, Juan Carlos Cano, ha afirmado que "hay un mundo entero entre rechazar y condenar, y ese mundo separa a Bildu de los demócratas".

Cano ha condenado también los insultos y amenazas recibidas por el hijo del presidente del PP vasco Carlos Iturgaiz, Mikel Iturgaiz, en un partido de fútbol este fin de semana.

El juntero del PP ha señalado que para EH Bildu es "difícil transitar por la democracia" y ha añadido que "hay un mundo entero entre condenar y rechazar, un mundo que les separa, no solo a ustedes de nosotros, sino también a ustedes de los demócratas de toda Europa".

"Es un mundo a recorrer que ustedes tienen que transitar y, seguro que se dejarán la piel, pero tienen que hacerlo, no sé cuántas generaciones va a costar pero, mientras no lo hagan, mientras mantengan su posicionamiento, seguirán ubicados entre quienes en Europa cohabitan y coquetean con la violencia de odio y eso tiene un nombre, fascismo", ha subrayado.

Cano ha lamentado que "la violencia de odio se mantiene en nuestra

sociedad, larvada, aflora de vez en cuando, fundamentalmente en

nuestra juventud, no es anecdótica ni puntual, Bildu tiene que recorrer el camino para que la fosa o sima que nos separa no les posicione en Europa, donde están en estos momentos y, sobre todo, para que no terminemos llorando repitiendo dramas del pasado".

A su juicio, "se empieza repitiendo algo que repele pero que se puede ser puntual, y se termina empozoñando y destruyendo una sociedad, la nuestra, la de los vascos".