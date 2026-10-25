EH Bildu pide avanzar hacia un nuevo estatus político ante un Estatuto "incumplido y estratégicamente lastrado"

Archivo - El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

BILBAO, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de EH Bildu en el Parlamento vasco, Pello Otxandiano, ha reclamado avanzar hacia un nuesto estatus político ante un Estatuto de Gernika "incumplido y estratégicamente lastrado" y ha defendido que este nuevo marco debería dar competencias, por ejemplo, para definir un salario mínimo interprofesional o establecer una pensión mínima y también debe servir para definir "un proyecto compartido" y con la capacidad de la sociedad vasca "para decidir sobre su futuro"

Con motivo del 47 aniversario de la aprobación del Estatuto de Gernika, Pello Otxandiano, ha reivindicado la necesidad de situarse en el centro del debate sobre un nuevo estatus, que permita ampliar "las capacidades de autogobierno y responder a los retos sociales, económicos y políticos del presente y del futuro".

Otxandiano ha señalado que el actual marco estatutario presenta "importantes limitaciones" y ha denunciado "su incumplimiento" por parte del Estado español . "El Estatuto de Gernika es un estatuto sistemáticamente incumplido por parte del Estado español", ha afirmado. Asimismo, ha advertido de que se trata de un marco "erosionado y estratégicamente lastrado", tal y como, según ha indicado, señalan los informes del propio Gobierno vasco.

En este contexto, el portavoz de EH Bildu ha defendido la necesidad de dotar a la sociedad vasca de "nuevas herramientas jurídicas y políticas" para afrontar un escenario global marcado por las crisis y las grandes transformaciones.

"Este país, en este caso, esta parte del país, necesita de nuevas capacidades democráticas, sociales, económicas y nacionales para hacer frente a esta situación y garantizar prosperidad y bienestar en la sociedad vasca", ha manifestado.

AMPLIAR COMPETENCIAS

Otxandiano ha concretado algunos de los ámbitos en los que considera necesario ampliar las competencias y capacidades de autogobierno. Entre ellos, ha destacado la posibilidad de definir un salario mínimo interprofesional adaptado a las características socioeconómicas de Euskadi y establecer una pensión mínima que permita responder al encarecimiento del coste de la vida.

"Necesitamos, por ejemplo, definir un salario mínimo interprofesional acorde a nuestras características socioeconómicas, una pensión mínima en un contexto de encarecimiento de la vida que está erosionando las bases de los sistemas democráticos europeos ", ha señalado.

También ha defendido la necesidad de contar con herramientas propias para impulsar la transición energética, hacer frente a la especulación inmobiliaria, establecer las bases de un sistema educativo vasco, avanzar en la euskaldunización de la sociedad, definir una política migratoria "acorde con las características del país" y desarrollar un modelo productivo "propio".

Además, ha destacado, además, la dimensión generacional del debate sobre el nuevo estatus político y ha recordado que una parte importante de la sociedad vasca no había nacido cuando se aprobó el Estatuto de Gernika en 1979. "Por lo tanto, aquí también hay un factor generacional que empuja a renovar el pacto político ", ha afirmado.

A su juicio, el debate sobre el nuevo estatus trasciende el ámbito estrictamente jurídico y competencial y Otxandiano ha defendido que debe servir para definir "un proyecto compartido de futuro y fortalecer la cohesión social".

"Un nuevo estatus político no es únicamente una caja de herramientas jurídicas que permiten desarrollar determinadas políticas públicas. Es mucho más que eso. Es un pacto de futuro. Es dotarnos de un horizonte comunitario. Es decidir cómo y para qué queremos autogobernarnos ", ha subrayado. En esta línea, ha incidido en la importancia de reforzar la cohesión social para afrontar los "desafíos venideros".

Asimismo, ha reivindicado la relevancia histórica y política del debate sobre un nuevo marco de autogobierno, vinculándolo a la capacidad de la sociedad vasca para decidir sobre su futuro. "Esta es la dimensión histórica del debate en torno a un nuevo estatus político para esta parte del país ", ha señalado.

Finalmente, Bildu ha reafirmado la importancia de abordar esta cuestión como "uno de los debates centrales para el futuro político y social de Euskadi". "Hoy, el día que se cumplen 47 años de la aprobación por referéndum del Estatuto de Gernika, queremos reafirmar la importancia del debate sobre el estatus político para el futuro de Euskal Herria y para el futuro de la sociedad vasca", ha manifestado.