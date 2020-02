EH Bildu ve al Gobierno "totalmente superado" por lo ocurrido en Zaldibar

Publicado 17/02/2020 14:38:22 CET

BILBAO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La candidata a lehendakari de EH Bildu, Maddalen Iriarte, ha afirmado este lunes que el Gobierno Vasco y sus responsables se han visto "atrapados, descoordinados y totalmente superados" por el derrumbe del vertedero en la localidad vizcaína de Zaldibar y que, tanto el lehendakari, Iñigo Urkullu, como el consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, Iñaki Arriola, han actuado "tarde y mal".

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Iriarte ha asegurado que, en la situación creada tras el derrumbe del vertedero de la empresa Verter Recycling a la autopista AP-8, "no se ha dicho toda la verdad en muchos aspectos".

En primer lugar, ha asegurado que se trata de "una crisis humanitaria", ya que los cuerpos de dos trabajadores de la empresa se encuentran "atrapados bajo miles de toneladas de basura", por lo que ha solicitado que se den a conocer "los pasos que se van a dar" para rescatarlos. También ha pedido saber si los familiares cuentan "con la información exacta" al respecto, "porque ellos son los primeros que deben conocerla".

Asimismo, ha considerado que también se trata de "un problema de salud" en el que, a su juicio, "hasta ahora nos han contado medias verdades, y porque nos han contado medias verdades están los ciudadanos enfadados".

"La pasada semana el consejero Erkoreka dijo que la calidad del aire era muy buena, y creo que debería haber dicho que, según las mediciones habituales, no había habido cambios y la calidad del aire era buena, pero que estaban a la espera de los resultados del CSIC sobre las dioxinas que quizás mostrarían otros parámetros ante los que quizás habría que tomar otra medidas concretas por prevención y por prudencia", ha explicado.

En este sentido, la dirigente de la izquierda soberanista ha insistido en que el Gobierno Vasco y sus responsables "se han sentido atrapados, descoordinados y totalmente superados" ante la situación generada por el derrumbe del vertedero en Zaldibar, y ha exigido que cuenten "toda la verdad".

"Puede ocurrir que quizás en un momento no se puedan dar respuestas, pero no digamos medias verdades, sino que 'lo desconocemos y lo estamos analizando', porque eso crea un clima de confianza entre los ciudadanos, y no una total desconfianza y una pérdida absoluta de credibilidad", ha asegurado.

convocado elecciones".