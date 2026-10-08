EHU creó dos plazas extra de matriculación por la polémica de los ceros en la PAU, pero solo se ha ocupado una

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BILBAO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) ha creado dos plazas extraordinarias para matricular a estudiantes afectados por la polémica de los ceros y los suspensos masivos en el examen de euskera de la PAU, aunque, finalmente, solo una de ellas se ha ocupado, ya que la otra persona solicitante renunció a matricularse en la EHU.

Además, según ha informado la EHU en un comunicado, el tribunal ha levantado las medidas cautelares que permitían no tener en cuenta la asignatura de euskera y ha subrayado que estas medidas "no pueden generar privilegios entre el estudiantado".

La universidad pública vasca ha destacado que el tribunal ha atendido al recurso que EHU presentó contra la resolución de un juzgado decretando las medidas cautelares que permitían a determinados estudiantes no computar la nota de euskera.

El tribunal subraya que "las resoluciones judiciales provisionales no pueden generar situaciones de privilegio respecto al resto del estudiantado", ha señalado la EHU. En consecuencia, para el resto de los recursos presentados por la EHU, la calificación obtenida en euskera también deberá tenerse en cuenta para los estudiantes que iniciaron procedimientos judiciales y obtuvieron medidas cautelares.

La EHU ha defendido desde el primer momento que las pruebas de acceso a la universidad se han desarrollado "conforme a la normativa vigente y que deben aplicarse los mismos criterios a todo el estudiantado". De hecho, ha recordado, "la legislación establece que, en las comunidades autónomas con dos lenguas oficiales, ambas deben ser evaluadas en las pruebas de acceso a la universidad".

Por ello, la EHU ha mantenido su criterio de que la calificación de euskera "debe computarse en las mismas condiciones que las del resto de las asignaturas".

GARANTIZADA LA IGUALDAD ENTRE EL ESTUDIANTADO

Durante la vigencia de las medidas cautelares, la EHU adoptó medidas concretas para evitar que estas decisiones perjudicaran los derechos del resto de las personas examinadas. Para ello, acordó con el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno Vasco ampliar el número de plazas en caso de que fuera necesario.

Finalmente, se han tenido que habilitar únicamente dos plazas adicionales, aunque solo una de ellas llegó a ocuparse, ya que la otra persona solicitante renunció a matricularse en la EHU.

Como consecuencia de la nueva resolución judicial, la situación de esta plaza pública adicional "queda en entredicho, puesto que las medidas cautelares que hicieron posible su creación han quedado sin efecto", ha remarcado la EHU.

RATIFICADAS LAS GARANTÍAS DEL PROCESO

Euskal Herriko Unibertsitatea ha reiterado que el proceso de acceso a la universidad ha contado "desde el principio con todas las garantías, tanto en la corrección de los exámenes como en la protección del derecho del estudiantado a solicitar revisiones de sus calificaciones y presentar reclamaciones".

Asimismo, la EHU ha reconocido "la profesionalidad, el rigor y la responsabilidad del profesorado que ha participado en el proceso". Según ha defendido, esta resolución judicial "refuerza la posición que la EHU ha defendido desde el inicio: el acceso a la universidad pública debe garantizar los derechos y la igualdad de oportunidades de todo el estudiantado, sin excepciones ni privilegios".

La EHU ha asegurado que "seguirá defendiendo estos principios para garantizar, como ha venido haciendo, un sistema de acceso a la universidad justo, transparente y dotado de todas las garantías".