Ejecutado el desahucio de una familia con seis menores a su cargo en Vitoria-Gasteiz

Operativo durante un desahucio en Vitoria-Gasteiz - IÑAKI BERASALUCE/EUROPA PRESS

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El desahucio de una familia con seis menores a su cargo ha sido ejecutado a primera hora de este viernes por la tarde en el barrio de Sansomendi de Vitoria-Gasteiz. El Sindicato Socialista de Vivienda ha anunciado que se manifestará por la tarde para denunciar la "violencia policial" durante el operativo.

A las 17.00 horas, frente al Ayuntamiento de la capital alavesa ha convocado una comparecencia y, posteriormente, a las 19.00 horas, el sindicato llama a manifestarse desde la Plaza de la Virgen Blanca bajo el lema "Contra todos los desahucios y la represión policial".

El sindicato Socialista de Vivienda ha indicado que, a la una de la tarde, ya se había ejecutado este desahucio de una vivienda ubicada en el número 28 de la avenida de Los Huetos de la capital alavesa.

Según ha explicado, esta familia llevaba años residiendo en la misma vivienda y que la finalización del contrato de alquiler "amenazaba con dejar a toda la familia en la calle".

La portavoz del sindicato Ixone Santa María ha precisado que se trata de una familia numerosa y migrante. "Ellos lo tienen muy claro y así lo dicen. Saben que sufren ese racismo inmobiliario y ese es uno de los motivos por el que durante un año entero no hayan podido encontrar una alternativa, y se encuentren hoy en la situación límite en la que están", ha añadido.

En un comunicado, el sindicato ha explicado que la movilización convocada para esta tarde pretende denunciar, tanto los desahucios como la "violencia policial que perpetúa un sistema injusto que convierte la vivienda en un bien de negocio y niega sistemáticamente el derecho a la vivienda a la clase trabajadora".

También ha apuntado que este pasado jueves, a las 18.00 horas, cientos de personas se congregaron frente a la vivienda "amenazada por el desahucio", e instalaron una acampada que se ha mantenido durante toda la noche.

AMPLIO DISPOSITIVO

Este viernes, sobre las 09.30 horas, un amplio dispositivo de la Ertzaintza se ha desplegado en el lugar, coincidiendo con la convocatoria de protesta que ha reunido, según la central sindical, a miles de personas que querían evitar el desahucio. Antes del desalojo de la familia, se han producido incidentes y cargas policiales.

Un grupo numeroso de personas se situó frente a la puerta de la vivienda para evitar el desahucio. Tras despejar la entrada, los agentes se encontraron con decenas de personas en el interior del portal.

El Sindicato Socialista de Vivienda ha indicado que cuatro personas han sido detenidas, mientras que la Ertzaintza ha confirmado dos. Finalmente, la familia ha salido sobre la una de la tarde del inmueble entre aplausos de los congregados en el lugar para apoyarles.