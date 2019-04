Elkarrekin Podemos insta a la movilización para "cerrar el paso a las tres derechas" y a un pacto PSOE-Ciudadanos

Actualizado 26/04/2019 21:24:58 CET

Lander Martínez pide que "nadie se quede" en casa y den "una oportunidad" a la coalición para formar un Gobierno progresista

BILBAO, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Euskadi y portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez, ha pedido el voto a la coalición progresista para "cerrar el paso a un gobierno de las tres derechas" y a un pacto del PSOE y Ciudadanos. Además, ha instado a que "nadie se quede en casa" y den una oportunidad a Elkarrekin Podemos para garantizar un "Gobierno progresista".

La coalición ha cerrado campaña en el barrio de Gallarta, en el municipio vizcaíno de Abanto Zierbena, con un acto al que han asistido los cabezas de lista para el Congreso y Senado, y el secretario general de Podemos Euskadi y portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento Vasco, Lander Martínez.

El líder de la coalición morada en Euskadi ha iniciado el mitin, celebrado en la plaza Eusko Gudariak, con una alusión al 82 aniversario del bombardeo de Gernika, que se cumple este viernes. "Fue el primer bombardeo indiscriminado contra la población civil, lo recordamos horrorizados; e indignados y avergonzados seguimos viendo cómo esta estrategia sigue sucediendo hoy en el mundo, con bombas hechas aquí y cargadas aquí al lado, a la vuelta de esa roca, en el Puerto de Bilbao", ha señalado. Según ha indicado, la coalición no ha "dejado de denunciarlo" y lo seguirá denunciando en el Congreso "como ha hecho esta legislatura".

El portavoz parlamentario de Elkarrekin Podemos ha asegurado que, al concluir la campaña, "muchas personas tienen ya decidido a quién votar" pero "otras no". "Mañana toca reflexionar y decidir quienes aún no tienen claro su voto", ha añadido.

Según ha recordado, durante los últimos días la coalición progresista no ha dejado de pedir "una oportunidad" para demostrar que "estando en el Gobierno, las cosas se pueden hacer distinto y además se pueden hacer mejor".

"Para Elkarrekin Podemos, trabajar por Euskadi es trabajar por sus

gentes, por mejorar que en comarcas tan luchadoras y tan golpeadas

como la Zona Minera para que las personas tengan las cosas más fáciles. Para que los de abajo tengan las mismas oportunidades de los de arriba,

independientemente de donde nazcas, de donde vengas o en que

partido político militas", ha manifestado.

Martínez ha asegurado que lo que reclama la coalición es "de sentido común". "Que se garantice el derecho a la vivienda, a tener un empleo digno y bien pagado, a los cuidados y a la conciliación, a que las mujeres tengan igualdad de oportunidades que los hombres y a que las violencias machistas sean erradicadas", ha afirmado.

También ha pedido "un compromiso serio por el planeta" porque "los

recursos son finitos". "Si no nos ponernos manos a la obra, cuando

reaccionemos será demasiado tarde", ha advertido.

"GOBIERNO PROGRESISTA"

Según ha apuntado, Elkarrekin Podemos está en las instituciones "para luchar por esto y muchas otras cosas" y ha indicado que este 28 de abril, desean tener "la oportunidad de estar en un Gobierno" que, solo gracias a la coalición "será progresista".

"La ciudadanía vasca sabe que el voto a Elkarrekin Podemos es garantía de más derechos, de avanzar como sociedad y, sobre todo, de cerrar el paso al gobierno, no solo de las tres derechas juntas, sino de la derecha naranja que espera poder pactar con el partido socialista", ha apuntado.

A su juicio, "el mensaje ha llegado, y lo ha hecho gracias a una gran campaña de la coalición" y de sus candidatos, y a la labor de su militancia. "La campaña oficial se acaba en unas horas. Pero seguramente en casa, en el parque, en el bar, mañana en el paseo del monte, se

hablará de política, se reflexionará sobre el voto, porque nos jugamos

mucho en estas elecciones: el modelo social y económico de la próxima década: o progresista y plurinacional; o regresivo y centralizador", ha manifestado.

Por ello, ha pedido a los presentes que no dejen "de explicarlo, de convencer a la gente de su entorno que vaya a votar, que nadie se quede en casa".

Lander Martínez ha recordado que, en los anteriores comicios generales, la Zona Minera "apoyó masivamente" y ha pedido a sus vecinos que lo vuelvan a hacer el próximo 28 de abril, porque su "compromiso" es "especialmente firme" en "aquellos lugares que han sido abandonado por las instituciones durante décadas" y en las que "sus necesidades no han sido resueltas".

"Nos dejaremos la piel y donde haga falta, en Madrid, en el Parlamento vasco y claro que sí, en nuestras instrucciones forales y municipales, porque las leyes y las políticas sean justas y no dejen a nadie atrás", ha precisado.

Por ello, ha confiado en que este domingo, "las urnas se llenen de votos a Elkarrekin Podemos, de votos que suponen dar confianza a este proyecto, que ha demostrado que tiene su arraigo y su sitio en la política vasca". "La historia y la remontada la escribes tú", ha concluido.

El cabeza de lista de la coalición progresista al Congreso por Bizkaia, Roberto Uriarte, también ha insistido en la necesidad de "movilizarse el domingo" y ha trasladado "un mensaje especial" a los jóvenes. "Sois el corazón de la sociedad. No os quedéis el domingo en casa. Que no pase lo que en Andalucía, que no haya que llorar el lunes porque el domingo nos hayamos quedado en casa", ha concluido.