Elkartean pide "atención de calidad" a las mujeres con discapacidad física ante la violencia machista

La Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Euskadi, Elkartean, con motivo de la celebración del día 25 de noviembre, Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, ha reivindicado que se trabaje en la mejora de la intervención con las mujeres con discapacidad física que viven situaciones de violencia machista para que tengan "atención de calidad".

Según ha recordado, el artículo 6 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de la personas con discapacidad (Mujeres con discapacidad) reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a "múltiples formas de discriminación".

En este sentido, desde Elkartean consideran que "el sistema no está preparado para dar una atención de calidad a las mujeres con discapacidad física que están enfrentando situaciones de violencia machista".

En su opinión, los profesionales "no disponen de la información y la

formación necesaria para poder realizar la detección, el acompañamiento y la reparación". Así, han destacado que, incluso, "la mayor parte de las veces", las propias mujeres no son conscientes de que lo que están sufriendo "no es asumible a su situación de discapacidad, sino al hecho de ser mujeres".

Además, señalan que en estas mujeres confluyen "distintos factores de opresión relacionados con la cultura del patriarcado" y la imagen social que se tiene de las mujeres con discapacidad les conduce a "vivir una mayor vulnerabilidad ante todo tipo de violencias".

Elkartean ha afirmado que se desconocen las formas de violencia que enfrentan estas mujeres, "entre las que se encuentran la violencia pasiva o por omisión de cuidados" y la violencia que sufren en "las instituciones donde residen o acuden".

Asimismo, han lamentado que se da "una menor credibilidad" a su relato, debido a "las mayores dificultades para expresar los malos tratos o la existencia de códigos comunicativos diferentes".

Finalmente, desde la asociación han reivindicado que las mujeres con discapacidad física y orgánica que enfrentan violencia dispongan de "una atención basada en los principios de dignidad, libertad, igualdad de oportunidades y de derechos" y que se haga "desde la equidad, con la participación de las propias mujeres".

De este modo, ha reclamado que ellas sean "sujeto activo en la toma de decisiones, respetando su autodeterminación y facilitando el acceso a los apoyos que cada una precise en cada fase del proceso, de manera continuada, coordinada y adaptada permanentemente a sus circunstancias".