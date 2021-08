Elorza no entendería que no se desclasificaran documentos sobre el 23-F o el GAL y pide que se resuelva el caso Zabalza

"No hay nada de ocultar y estoy convencido de que Pedro Sánchez piensa lo mismo", afirma

BILBAO, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PSOE por Gipuzkoa y secretario de Transparencia y Democracia Participativa del partido, Odón Elorza, no entendería que la nueva Ley de Secretos Oficiales, que sustituirá a la norma franquista, no permitiera desclasificar documentación sobre el 23-F o los GAL, y ha reclamado la resolución del 'caso Zabalza'. "No hay nada de ocultar y esto convencido de que Pedro Sánchez piensa lo mismo", ha apuntado.

En declaraciones a Europa Press, Elorza ha señalado que "el estado de derecho no puede admitir que siga habiendo papeles clasificados como secretos de hechos que ocurrieron hace tantos años". "No tengo ninguna duda de que todos los archivos deben abrirse y eso fortalecerá el estado de derecho y aportará una enorme credibilidad al Gobierno", ha insistido.

En este sentido, ha afirmado que no entendería que "se pueda defender una desclasificación de los archivos secretos", sin que se hicieran públicos los relativos al 23-F, a los GAL "o a cualquier cuestión".

"A mí me interesa mucho, en particular, el caso del Mikel Zabalza, que está en el limbo jurídico. Reabrirlo exige algo que es fundamental y clave como desclasificar los papeles que puede haber en el Cesid. Estoy seguro de que, si se hace así, habrá luz y se podrá avanzar. Si no, estaremos condenados a que este asunto, como hay otros, queden sin una respuesta judicial en clave de reparación y reconocimiento a las víctimas y sus familias", ha indicado.

A su juicio, "una sociedad transparente y un estado de derecho exigen la desclasificación de esos documentos secretos porque han pasado demasiados años y no hay nada de ocultar". "Y estoy convencido de que Pedro Sánchez piensa lo mismo", ha aseverado.

Por ello, ha mostrado su deseo de que "se tomen las medidas y se arbitren las soluciones en esa dirección". En su opinión, para proceder de esta forma se necesitaría "un consenso importante que alcance también al PP y que esa reforma de la Ley se desarrolle en claves de lealtad y de fortalecimiento del estado de derecho".

PP, EN LA ESTRATEGIA DE VOX

No obstante, cree que el PP no accederá a ello porque "la realidad demuestra que está en la misma estrategia que Vox, con unas políticas y unos discursos en ocasiones ultras". "Se están peleando por el mismo electorado y eso es malo para la democracia española, para fortalecer del estado de derecho y para la consecución de consensos importantes", ha asegurado.

El diputado del PSOE ha considerado que el Partido Popular, además, en los últimos años "está en la onda de los populismos Trumpistas que están cogiendo fuerza en las derechas europeas y en el conjunto del planeta".

Asimismo, cree que Pablo Casado también "está muy marcado por el discurso y la forma de hacer política" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Casado hace la política desde una especie sandwich entre Vox y Ayuso, y eso no puede conducir a la derecha a nada positivo y leal para los intereses generales de la ciudadanía, de izquierdas o derechas", ha explicado.

Por último, Elorza también ha lamentado el discurso del presidente de los populares sobre Memoria Democrática o sobre el golpe de estado de 1936, que es "absolutamente reaccionario y neofranquista".