Elorza pide la movilización de los progresistas para impedir que se dé "un paso atrás de 40 años"

Publicado 17/04/2019 20:00:43 CET

Gasco remarca que "no podemos permitirnos el lujo de que nos gobierne una derecha de marcianos"

SAN SEBASTIÁN, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista del PSE-EE por Gipuzkoa al Congreso de los Diputados, Odón Elorza, ha llamado a la movilización "no solo de la izquierda, sino los demócratas, las personas progresistas" para "impedir que demos un paso atrás de 40 años". "Eso es lo que está en juego el 28 de abril, una involución, un retroceso", ha advertido.

Elorza ha realizado estas afirmaciones en el mitin que el PSE-EE ha celebrado este miércoles en San Sebastián, en el que también han intervenido la candidata al Congreso Miren Gallastegui, el candidato a diputado general de Gipuzkoa, Denis Itxaso, y el aspirante socialista a la Alcaldía donostiarra, Ernesto Gasco.

En su intervención, el dirigente socialista ha insistido en que hay "posibilidades reales" de que se produzca en España una "involución política y un retroceso en derechos sociales, en libertades, y una recentralización en la estructura autonómica de España".

De este modo, ha reiterado que la "regeneración democrática no será realmente posible con un Gobierno de las derechas apoyado y condicionado por Vox, por los ultras".

En esa línea, se ha referido a la intervención de la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, este pasado martes en un debate electoral en TVE y ha considerado que esa "involución se ve representada en ella". "¿Os imagináis por un momento que la señora Álvarez de Toledo fuera la próxima ministra de Igualdad?", ha preguntado.

Por otro lado, ha aludido las críticas recibidas por parte de PP y Ciudadanos a los decretos aprobados por los socialistas. "Dicen que no respetan la Constitución, pero son ellos los que no han respetado las bases de la democracia bloqueando 50 leyes en el Parlamento", ha denunciado.

En ese sentido, el cabeza de lista al Congreso ha recordado que, de 35 decretos leyes que se han aprobado, el PP "ha aprobado 15" y Ciudadanos "ha aprobado 20", pese a que "han dicho barbaridades de ellos". "Eso demuestra la demagogia de las derechas", ha afirmado.

Asimismo, el exalcalde donostiarra ha destacado que se pueda celebrar este acto "en un clima de libertad y convivencia", y ha reclamado este clima de "respeto" para aquellos actos que hagan sus adversarios políticos "en Errenteria, en Barcelona o donde fuere, ya que la democracia es respetar todos los actos, hable quien hable, porque son partidos legales". "¡Ojo!, porque la cultura democrática escasea en algunas fuerzas políticas en Euskadi y Cataluña", ha añadido.

Finalmente, Elorza ha apostado por poner "voz" en Europa, algo que, a su juicio, "no puede hacer el PNV ni Bildu". "Es el Partido Socialista el que puede situar realmente las políticas en la realidad, en Moncloa, en Bruselas y en la ONU", ha aseverado.

De este modo, ha incidido en que "lo que está a debate no son los problemas de un planeta foral. No demos la espalda a la realidad, vivimos en un planeta que se llama Europa, que se llama tierra, y los debates por las transferencias son muy importantes, pero el voto no es para gestionar un planeta foral, es para gestionar soluciones a nivel mundial, es para intentar salvaguardar la vida del planeta y es para acabar en una batalla utópica, épica y ética con las desigualdades".

"Solamente hemos dado un paso en 9 meses. Necesitamos años para transformar este país y para recobrar los valores en una Europa que se desangra democráticamente, porque está llegando la extrema derecha y el populismo, y contra eso hay que recuperar la socialdemocracia y el poder de la izquierda", ha concluido.

"DERECHA DE MARCIANOS"

Por su parte, Ernesto Gasco se ha referido también a las afirmaciones de Cayetana Álvarez de Toledo, a la que ha acusado de "insultar a hombres y mujeres" porque "la igualdad es la dignidad de todas las personas". "No sé qué derecha tan retorcida tenemos que todos los temas de igualdad los llevan a la sexualidad y la igualdad es mucho más", ha afirmado.

El aspirante socialista a la Alcaldía ha destacado que la igualdad "no se hereda, se lucha" y ha considerado que no se puede dejar que gobierne "la suma de las derechas, que niegan que exista la desigualdad". En ese sentido, se ha preguntado "¿en qué país vive?" la candidata del PP, al tiempo que ha incidido en que "no podemos permitirnos el lujo de que nos gobierne una derecha de marcianos".

Finalmente, Denis Itxaso ha asegurado que son los populismos los que "generan la auténtica división social que acecha al mundo" y ha destacado que el PSE tiene "la misión histórica de hacer que el empleo digno sea sinónimo de cohesión social e igualdad".