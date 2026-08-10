Los embalses guipuzcoanos se encuentran al 77% de llenado, pese a las tormentas de estos días

SAN SEBASTIÁN 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses guipuzcoanos se encuentran a un 77% de media de su capacidad, en niveles inferiores a las mismas fechas del año anterior, en la que su llenado alcanzaba un 82,7% de media, pese a las tormentas de estos últimos días.

Según datos del Consorcio de Aguas de Gipuzkoa, recogidos por Europa Press, el embalse de Aixola, en Elgeta, se encuentra al 89,40% de su capacidad, mientras que hace un año estaba al 95,63%. El sistema de Abastecimiento de Kilimon proporciona agua potable a los municipios de Mendaro, Elgoibar, Deba y Mutriku, que suman 27.500 habitantes.

El pantano de Urkulu (Aretxabaleta), con una capacidad de 10 hm3 y que da servicio a Eskoriatza, Aretxabaleta, Arrasate, Oñati, Bergara, Elgeta y Soraluze, con una población total de 66.000 habitantes, presenta un nivel de llenado del 86,15%, frente al 88,29% de hace 12 meses.

Ibai-eder, ubicado en Azpeitia y que proporciona agua potable a los municipios de Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, Aizarnazabal, Zumaia, Getaria, Zarautz, Orio y a una zona de Aia, que aúna una población total de 69.000 habitantes, está al 75,20%, por debajo del 80,18% del pasado año en estas mismas fechas. Se trata del pantano más grande del territorio histórico con 11,3 hm3 de capacidad.

Por su parte, el embalse de Arriaran (Beasain), que da servicio a los municipios de Ormaiztegi, Segura, Idiazabal, Olaberria, Beasain, Ordizia, Zerain, Gabiria, Mutiloa, Lazkao, Itsaondo, Arama, Altzaga, Orendain, Gaintza, Baliarrain y Legorreta, que alojan una población total de 36.400 habitantes, tiene un llenado del 72,25%, frente al 83,65% del mismo día del pasado año.

Barrendiola presenta un llenado del 68,43%, cifra menor a la de hace un año en la que se encontraba al 76,33%. Su sistema de abastecimiento proporciona agua potable a los municipios de Legazpia, Urretxu, Zumarraga y Ezkio-Itsaso, que aglutinan una población total de 26.000 habitantes.

Por último, el pantano de Ibiur, que abastece a los municipios de Ikaztegieta, Alegia, Altzo, Tolosa, Ibarra, Belauntza, Irura, Anoeta, Billabona, Asteasu, Zizurkil, Hernialde y Andoain, con una población total de 52.000 habitantes, tiene un llenado del 83,29% en esta jornada, frente al 91,63% de hace 12 meses.

Por su parte, el embalse de Añarbe, que abastece a Donostialdea, se encuentra al 68,81% de su capacidad, pese a los 63,8 litros por metro cuadrado recogidos este pasado domingo en la estación meteorológica de Euskalmet.