Emilio Alfaro se adentra en el territorio de los deseos ocultos en su segunda novela "El abismo que me acecha"

SAN SEBASTIÁN, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El periodista y escritor Emilio Alfaro ha dado "un giro" en su narrativa y se ha adentrado en el territorio de "los deseos ocultos y las pasiones soterradas" en su segunda novela, "El abismo que me acecha", presentada en San Sebastián.

Si en "Matar, amar", Alfaro ficcionó el "amor imposible" entre un terrorista arrepentido y la viuda de su víctima en el País Vasco de los años de plomo, en "El abismo que me acecha" (Editorial Alberdania) el autor propone "una historia otoñal, en la que no están ausentes el misterio y los conflictos morales".

Narrada en primera persona, cuenta la historia en que se ve involucrado Gerardo, profesor de ingeniería recién jubilado que decide, para sentirse útil, colaborar con una oenegé que se dedica a acompañar a enfermos terminales, de forma que "aliviando la soledad de estos pacientes trata de mitigar la suya".

Sin embargo, en su misión se asoma a "las tortuosas relaciones" que mantiene uno de sus pacientes desahuciados con su hija Claudia, una joven "de gran atractivo y temperamento tumultuoso". Intentando complacerla, Gerardo, se verá atrapado "en una maquinación de la que saldrá emocionalmente destrozado".

Según el editor, "el deseo, la enfermedad, el infierno de los secretos familiares, la soledad o la fatiga de vivir" son algunas de las cuestiones que desfilan por la novela, "que se asoma a los recodos más ocultos del alma humana".

"DEJAR ATRÁS EL TERRITORIO EXPLORADO"

Para Emilio Alfaro (Mendigorria, Navarra, 1955), periodista de larga experiencia en distintos ámbitos y medios nacionales y del País Vasco, que desde su jubilación una intensa actividad literaria, la experiencia de una primera novela "no libera al autor de dudas e inquietudes a la hora de abordar la siguiente creación", sobre todo cuando "se tiene el propósito de dejar atrás el territorio ya explorado y de adentrarse en una historia de temática muy diferente".

Según explica, en "Matar, amar", su primera novela, contaba "con el apoyo de conocer bien el contexto en el que se situaba la tragedia de Marisol y Luke, la víctima y el terrorista que llegan a enamorarse en un equívoco irresoluble"

Emilio Alfaro precisa que "El abismo que me acecha" implicó el desafío de "prescindir de cualquier apoyo que no sea la pura narración" para "convertir una intuición en una historia consistente", y de poner en escena "unos personajes que no sólo actúen, sino que sientan, piensen, deseen y sufran siendo ellos mismos".

"Lo que hay de continuidad en una novela y la siguiente es una cierta voluntad de estilo y la intención de que los lectores puedan compartir conmigo las emociones y conflictos morales de los personajes de la historia", concluye Emilio Alfaro.