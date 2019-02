El encuentro anual del Club de Creativos se celebrará en San Sebastián los próximos tres años

Publicado 04/02/2019 17:20:08 CET

SAN SEBASTIÁN, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El encuentro del Club de Creativos ( c de c) se celebrará en el Palacio de Congresos Kursaal de San Sebastián los próximos tres años, hasta 2021, en virtud de un acuerdo suscrito con el Consistorio donostiarra.

En rueda de prensa en San Sebastián, el alcalde donostiarra, Eneko Goia, la directora general del Club de Creativos, Concha Wert, y el director de los Días c de c, Guillermo Viglione, han presentado los términos del convenio que ligará a este evento con la capital donostiarra durante las próximas tres ediciones.

Goia ha agradecido "la apuesta" que el Club de Creativos hace por la ciudad, con la celebración de este evento "muy valorado por los profesionales de un sector dinámico y con gran influencia en la sociedad actual".

El alcalde donostiarra ha destacado que "Donostia mantiene así su apuesta por ser una ciudad de congresos, y los Días c de c suponen un evento muy interesante tanto por sus contenidos, su proyección, así como por el perfil de los profesionales que nos visitan".

Además, ha destacado que, durante estos días, "Donostia se convierte en el epicentro de la comunicación, el marketing y la creatividad", lo que contribuye a multiplicar "una imagen positiva de la ciudad en un sector con una gran capacidad tractora y de generación de riqueza".

En la primera edición de las tres que recoge el acuerdo, que tendrá lugar los días 28, 29 y 30 de marzo próximos, el c de c celebra su vigésimo aniversario y con tal motivo ha organizado una exposición donde se muestra la transformación que ha sufrido la comunicación en los 20 años transcurridos. Esta exposición estará abierta a toda la ciudadanía y podrá ser visitada mientras se desarrollan los Días c de c.

El evento del Club de Creativos viajó a San Sebastián por primera vez en 2016 y el pasado año recibió a 1.975 delegados, cifra que se prevé superar este año, según ha asegurado Viglione.

Además, ha señalado que la edición 2019 tendrá el lema 'Buscando nuevos caminos' y tratará de "presentar los cambios más seguros e inminentes que nos esperan en los principales aspectos de la industria del marketing y la comunicación".

"Se trata de plantear un escenario realista y de mostrar qué novedades relevantes cambiarán de alguna manera la forma en la que trabajan y se relacionan los agentes de la industria", ha apuntado. Para ello contará con ponentes como el consultor de innovación Rei Inamoto, el fundador de la agencia alemana Jung von Matt, Jean-Remy von Matt, la directora creativa de Facebook para EMEA, Caitlin Ryan, o el guionista Borja Cobeaga, entre otros.

También tomarán parte el productor Óscar Romagosa, el socio del estudio especializado en realidad virtual y aumentada Here Be Dragons Edu Pou, Jordi Pont, senior director of global brand en Nike Londres, y la fundadora del Grupo Malagueta, Fernanda Romano. Además, habrá una mesa redonda en torno a la creatividad en tiempos de plataformas con el fundador de Activista, Paco Conde; el director creativo ejecutivo de Deloitte Digital, Carlos Holemans; el fundador de La Despensa, Miguel Olivares; y la directora general de Proximity, Eva Santos.

Como clausura del c de c 2019, se celebrará, en la tarde noche del 30 de marzo, la gala de los Premios Nacionales de Creatividad Publicitaria, en la que también se hará entrega a Toni Segarra del c de c de Honor de este año y del Premio Juan Mariano Mancebo al talento joven.