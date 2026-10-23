Las entidades locales alavesas dispondrán de 371 millones de euros de financiación en 2027, un 7,06% más que este año

Reunión del Consejo Territorial de Administración Local y Finanzas de Álava - DFA

VITORIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La financiación de las entidades locales alavesas alcanzará los 370,7 millones de euros en 2027, lo que supone un incremento de 24,4 millones de euros (+7,06%) respecto al presupuesto inicial de 2026.

La principal partida corresponde al Fondo Foral de Financiación de las Entidades Locales de Álava (FOFEL), que crecerá un 7,12%, hasta alcanzar los 341.271.687 euros, según ha informado la Diputación Foral en un comunicado.

Esta cifra supone 22.690.122 euros más que los inicialmente presupuestados para 2026, como consecuencia de la evolución prevista de la recaudación por tributos concertados y de los recursos disponibles para su distribución en el Territorio Histórico.

A través de este fondo, la Diputación Foral de Álava financia a los ayuntamientos, concejos y cuadrillas del territorio, facilitando recursos para el funcionamiento de las entidades locales y la prestación de los servicios públicos de su competencia.

Del total previsto para 2027, un total de 329,5 millones de euros corresponderán a los ayuntamientos, incluyendo la financiación destinada a los servicios de bienestar social de Vitoria-Gasteiz; 6,84 millones a los concejos y 4,94 millones a las cuadrillas.

El incremento del FOFEL se enmarca también en el modelo de financiación local actualizado en 2025, que incorporó al sistema ordinario de reparto una cuantía equivalente a los más de 5 millones de euros que anteriormente se distribuían como complemento. Esta modificación ha permitido aumentar la participación de las entidades locales en los recursos disponibles del territorio y reforzar la estabilidad de su financiación.

En conjunto, las previsiones para 2027 sitúan la participación de la financiación local en el 39,89% de los recursos disponibles del Territorio Histórico, dentro del modelo de reparto y sin incluir los fondos complementarios de Obras Menores y Veredas.

MÁS RECURSOS PARA INVERSIONES

La previsión de financiación para 2027 contempla también un incremento de los fondos destinados a las inversiones y actuaciones de las entidades locales.

El Plan Foral de Obras y Servicios alcanzará los 23,42 millones de euros, lo que representa un aumento de 1,54 millones respecto a 2026. Por su parte, las dotaciones correspondientes a Obras Menores y a las Iniciativas de Relaciones Vecinales (Veredas) crecerán hasta los 3,16 millones de euros, con un incremento de 208.320 euros.

Estos instrumentos contribuyen a financiar actuaciones en los municipios y concejos alaveses, facilitando la mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos en el conjunto del territorio. Asimismo, dentro de la dotación del FOFEL para 2027 se contempla una partida de 144.990 euros para el fomento del euskera.

A su vez, las previsiones de liquidación del ejercicio 2026 apuntan a una evolución de la recaudación superior a la inicialmente estimada.

Como consecuencia, los recursos disponibles para su distribución en Álava aumentan un 1,27% respecto a las previsiones iniciales, lo que se traduce en 4.384.541 euros adicionales para la financiación de las entidades locales.

El principal incremento corresponde al FOFEL, cuya previsión de liquidación asciende a 322.651.746 euros, es decir, 4.070.181 euros más que los recogidos inicialmente en el presupuesto.

También se revisan al alza las previsiones del Plan Foral de Obras y Servicios, que pasa de 21,87 a 22,15 millones de euros, y las correspondientes a Obras Menores y Veredas, que alcanzan los 2,99 millones.

De esta forma, la financiación local prevista para el conjunto de 2026 se sitúa en 350,61 millones de euros, frente a los 346,23 millones inicialmente presupuestados.

A estas cantidades se añade el reparto realizado durante este ejercicio de 1.215.267 euros procedentes de la liquidación de gravámenes extrafiscales, de acuerdo con lo establecido por el Consejo Vasco de Finanzas Públicas.