Las entradas a hoteles en Euskadi crecen un 4,5% interanual en septiembre y las pernotaciones suben un 5%

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BILBAO, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las entradas en los establecimientos hoteleros en Euskadi han ascendido un 4,5% interanual en septiembre, mientras que las pernotaciones han subido un 5% en ese mismo periodo de un año. Por procedencia de los visitantes, el 57,6% del total de entradas y el 59,4% de las pernoctaciones del mes analizado han sido de origen extranjero, según datos elaborados por el Instituto Vasco de Estadística, Eustat.

En organismo estadístico ha indicado en un comunicado que en datos absolutos, las 380.529 entradas han dado lugar a un total de 786.007 pernoctaciones en la comunidad autónoma vasca.

Desagregado por territorios históricos, en Álava se han contabilizado 46.739 entradas y 97.039 pernoctaciones, un 1,3% más y un 6,8% menos, respectivamente, que en septiembre del año anterior, mientras que en Bizkaia las entradas se han incrementado un 3,9% y las pernoctaciones un 6,8%, con un total de 177.514 entradas y de 355.241 pernoctaciones.

Por último, en Gipuzkoa se han observado 156.276 entradas, un 6,3% más que en septiembre de 2025, y un total de 333.727 pernoctaciones, lo que supone un aumento del 6,9%.

Por capitales, el volumen de entradas ha experimentado un aumento de un 0,3% en San Sebastián, mientras que han descendido un 0,7% en Bilbao y un 3,8% en Vitoria-Gasteiz. Las pernoctaciones, por su parte, se han incrementado en términos interanuales un 6,5% en San Sebastián y un 0,9% en Bilbao, pero han disminuido un 10,8% en Vitoria-Gasteiz.

ESTANCIA MEDIA

La estancia media durante el mes de septiembre de 2026 ha sido de 2,07 días en el conjunto de Euskadi, ligeramente superior a la obtenida en el mismo mes de 2025, que se situó en 2,06 días.

Por su parte, el grado de ocupación de este mes de septiembre de 2026, en el conjunto de la comunidad autónoma vasca, se ha cifrado en el 65,8% al medirlo por plazas y en el 81,2% al medirlo por habitaciones.

En relación con septiembre de 2025, la ocupación ha bajado 0,7 puntos porcentuales al medirlo por plazas, aunque ha subido 0,5 puntos al hacerlo por habitaciones.

La rentabilidad, medida a través del ADR o tarifa media diaria, ha alcanzado los 161,5 euros en septiembre de 2026 en el conjunto de Euskadi, lo que supone un aumento del 10,2% con respecto a septiembre del año anterior.

El ADR se ha establecido en Gipuzkoa en 203,5 euros, en Bizkaia en 138,4 euros y en Álava en 114,1 euros y por capitales, las diferencias mantienen el orden territorial, dado que el ADR se ha situado en San Sebastián en 266,3 euros, en Bilbao en 162,7 euros y en Vitoria-Gasteiz, por último, en 97,5 euros.

El RevPar, o ingresos medios por habitación disponible, ha sido en la Comunidad Autónoma Vasca de 131,2 euros en septiembre de 2026, un 10,8% superior al obtenido el mismo mes del año anterior.

DATOS ACUMULADOS

En lo que va de año, de enero a septiembre de 2026 y respecto al mismo período acumulado del año 2025, las entradas han ascendido un 3,5% y las pernoctaciones lo han hecho un 3,6%.

La estancia media del conjunto de estos nueve meses se ha establecido en 2,00 días, idéntica a la observada en el mismo período acumulado del año anterior.

El grado de ocupación durante estos meses del año transcurridos se sitúa en el 59,8% al medirlo por plazas y en el 71,4% al hacerlo por habitaciones, 0,6 y 0,2 puntos porcentuales menos, respectivamente, que durante el mismo período acumulado de 2025.

BALANCE VERANO 2026

Durante el conjunto de los tres meses de verano, julio, agosto y septiembre de 2026, en los establecimientos hoteleros de Euskadi se han registrado 1.257.334 entradas, que han originado un total de 2.653.261 pernoctaciones, lo que supone un incremento en relación con el mismo período del año anterior del 5,7% y del 5,8%, respectivamente.

En Álava se han acumulado 325.460 pernoctaciones durante estos tres meses, un 2,0% menos que durante el verano pasado. En Bizkaia, tras un ascenso interanual del 8,4%, se han contabilizado un total 1.201.973 pernoctaciones y, por último en Gipuzkoa, con un total de 1.125.828 pernoctaciones, se ha producido un incremento de un 5,6% respecto a las habidas en verano del año anterior.

La estancia media calculada para el verano de 2026 ha alcanzado los 2,11 días, idéntica a la obtenida durante el verano del año anterior, según han indicado.

El grado de ocupación por plazas en los establecimientos hoteleros del conjunto de Euskadi ha llegado al 72,2% al medirlo por plazas, el mismo valor que el año anterior, y al 83,4% al hacerlo por habitaciones, 0,6 puntos porcentuales más que el verano anterior.

Por territorio histórico, destaca Gipuzkoa con un grado de ocupación por plazas del 78,1%, le sigue Bizkaia con un 70,5% y Álava con el 61,6%. Al medirlo por habitaciones, el grado de ocupación alcanza el 86,3% en Gipuzkoa y el 81,5 % tanto en Álava como en Bizkaia.

Por capitales, es en San Sebastián donde se observa una mayor ocupación, del 82,1% al medirlo por plazas y del 88,5% al hacerlo por habitaciones.

En Bilbao los grados de ocupación han sido del 77,4% referido a las plazas y del 87,8% en relación con las habitaciones y, por último, en Vitoria-Gasteiz del 60,4% y del 83,7%, respectivamente.