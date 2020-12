Erkoreka censura las conductas "incívicas" que "echan por tierra el esfuerzo" de la sociedad vasca

BILBAO, 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha censurado este martes las conductas "incívicas" que "echan por tierra el esfuerzo" de la sociedad vasca y ha advertido de que "incumplir las normas sanitarias tiene costes para todos".

Erkoreka ha hecho estas declaraciones en referencia a la intervención de la Ertzaintza, este pasado lunes, en una fiesta ilegal en una hospedería de la localidad vizcaína de Derio en la que participaron 67 personas.

Según ha recordado el consejero a través de su cuenta en Twitter, la Policía vasca "ha tenido que intervenir e identificar a 67 personas por todo tipo de infracciones". "No respetar el máximo de seis personas, incumplir horarios, no acatar las restricciones de movilidad entre municipios, etc", ha enumerado.

Josu Erkoreka ha llamado a decir "no" a las "conductas incívicas que perjudican" a la salud y "echan por tierra el esfuerzo que está haciendo toda la sociedad vasca". "Incumplir las normas sanitarias y las restricciones del estado de alarma nos hace daño y tiene costes para todos los demás", ha concluido.