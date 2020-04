Erkoreka dice que en breve desaparecerán los problemas de suministro de mascarillas porque habrá producción suficiente

Afirma que el axioma que "anuda inexorablemente el centralismo con la eficacia es falso"

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha afirmado que, en breve, desaparecerán los problemas de suministro de mascarillas porque habrá producción suficiente. Por otra parte, ha asegurado que el axioma

En una entrevista al programa 360º de ETB, recogida por Europa Press, Erkoreka ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha ofrecido en la videoconferencia de presidentes autonómicos de este domingo más detalles sobre la salida de menores a partir del 27 de abril y todavía es una "incógnita" como tiene previsto llevarse a cabo.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha señalado que todo el mundo ha estado de acuerdo en que no tiene sentido establecer unas pautas homogéneas para articular la desescalada, pero "no ha quedado claro" si la decisión "para hacer efectiva la asimetría" se va a adoptar en el Gobierno o se va a permitir que las comunidades tengan "un ámbito de decisión propio para ejecutar o desarrollar unas pautas comunes en su nivel territorial". No obstante, ve posible que el Gobierno central no renuncie a pilotar ese proceso de desescalada.

Josu Erkoreka cree que las medidas que se han adoptado obedecen a un esquema "muy centralizado", mientras que en otros países, como Alemania, se ha respetado el modelo federal y las competencias de los lander, y los resultados no se puede decir que "han sido menos eficaces".

Por ello, ha indicado que, a quien en el Estado esté intentando implantar el axioma de que, "cuánto más centralizada está la toma de una decisión, mayor es la efectividad de la misma, hay que oponerle el modelo alemán". En esta línea, ha añadido que ese axioma que "anuda inexorablemente el centralismo con la eficacia es un axioma falso" y cree que es algo sobre lo que habrá que reflexionar en el futuro.

Por otra parte, ha afirmado que las relaciones interinstitucionales entre los Gobiernos vasco y central no se van a ver afectadas por las diferencias en la gestión, y ha indicado que no solo Euskadi tiene diferentes puntos de vista en algunas cuestiones, sino incluso comunidades gobernadas por el PSOE. Sin embargo, ha afirmado que "se impone inexorablemente el compromiso compartido y la colaboración, y la ayuda mutua no se va a resentir en absoluto" porque haya discrepancias.

Ante la propuesta del Lehendakari, Iñigo Urkullu, de que también se permita actividad física individual, ha indicado que en muchos países europeos está permitida y, si se hace adoptando las correspondientes medidas de seguridad y distanciamiento social y por un tiempo limitado, "no tiene por qué provocar un rebote". Además, no cree que vaya a haber fiestas multitudinarias este verano.

MASCARILLAS

En relación al uso de las mascarillas, ha manifestado que no se puede hacer una recomendación para un uso "no digo generalizado, pero sí importante de las mascarillas en entornos donde la transmisión del virus puede ser efectiva y, al mismo tiempo, no establecer medidas para garantizar el suministro a precios asequibles".

Según ha destacado, es un tema que se ha abordado en la Conferencia de presidentes autonómicos y se ha pedido a Pedro Sánchez que bajara el IVA y tambien que "interviniera activamente el precio para que fuera asequible". En este sentido, ha destacado que a la tarde se ha publicado en el BOE la orden para ello y cree que era "evidente" que había que intervenir.

Ante la falta de mascarillas, ha señalado que hay producción propia en Euskadi y se trabaja para que se pueda garantizar el suministro a la población. En este sentido, ha afirmado que, en breve, habrá producción suficiente para suministrar al conjunto del mercado y los problemas que todavía existen para adquirir mascarillas y a precios asequibles "desaparecerán del todo".

A su juicio, será posible ya una "compra normalizada y sin las mediaciones de la especulación de por medio que permita a la ciudadanía elegir dentro de las recomendaciones generales cuándo, cómo y de qué manera va a utilizar la mascarilla porque la elección era una quimera si no se podía comprar".

Por otra parte, ha afirmado que Euskadi se siguen haciendo muchas pruebas diagnósticas, por encima de otras comunidades, pero la produccion de test "plenamente fiables" es limitada.

En el caso de los test rápidos ha indicado que son "muy útiles" para hacer un análisis epidemiológico, pero tienen "una capacidad limitada" porque "no permiten distinguir el virus activo del virus viejo, el que no tiene riesgo de contagio".

Sobre la posibilidad de una generalización de los test a toda la población, ha manifestado que ello significaría que existen pruebas diagnósticas suficientes para hacérselas a dos millones de personas" y eso, "hoy por hoy, no es posible y seguramente no sería operativo". Por ello, se están priorizando en determinados colectivos.

Por otra parte, ha destacado que la "tensión" sobre hospitales y UCIs

se está "relajando un poco" y ha afirmado que no hubo ningún momento en el que pensaran que la situación se les iba de las manos porque el sistema sanitario y hospitalario "resistía", y no se ha estado al borde del colapso porque había "un colchón para responder con holgura".

Por otra parte, sobre la propuesta del Gobierno central de habilitar infraestructuras para acoger a personas asintomáticas, ha manifestado que el Ejecutivo vasco hizo su "aportación" a la petición de identificar en Euskadi una serie de infraestructuras, pero no han vuelto a tener conocimiento sobre esta iniciativa, de la que no se ha hablado en la videoconferencia, y desconoce si se va a poner en marcha o se está reconsiderando. A su juicio, era una medida que podía tener su "virtualidad", pero también "enormes riesgos".

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

Por otra parte, ha manifestado que, en la actualidad, tras el fin del parón de la actividad no esencial, en Euskadi la actividad industrial está en torno a un 30% dependiendo de los sectores y empresas. A su juicio, parece "lógico" que, en la medida que se puedan asegurar las condiciones higiénicas y de no transmisión del virus, se pueda ampliar "progresivamente" esa actividad industrial y la general.

En este sentido, ha recordado que la propuesta del Gobierno Vasco es empezar a planificar una apertura "progresiva, pautada y controlada" de los pequeños comercios", pero ha asegurado que "todavía no ha habido una respuesta clara por parte del Gobierno central".

Erkoreka ha manifestado que hay que "modular siempre lo que resulta necesario con lo que es posible con las circunstancias sanitarias actuales". En este sentido, cree que no hay que "precipitarse" ni tomar decisiones de las que "uno se pueda arrepentir porque puedan provocar un rebrote", pero considera que tampoco hay que renunciar a la posibilidad de "desconfinar lo que es desconfinable". A su juicio, hay que actuar "con mucha prudencia y contraste".

En esa vuelta a la actividad, Erkoreka ha calificado de "positivo" que sindicatos y empresarios, pese a que hubo "una posición global genérica de vuelta a la actividad" por parte de alguna centrales, hayan logrado acuerdos "importantes" en las empresas para fijar las condiciones que garantizan la seguridad y la higiene.

Preguntado por la factura de esta crisis, cree que será "imprescindible" un acuerdo institucional a todos los niveles, con la "implicación activa" de la UE y una colaboración público-privada.

A su juicio, se plantea un "desafío inmenso" y será preciso "compromiso de todos" y volcarse "de hoz y coz". En el caso de Euskadi, los recursos "saldrán de la sociedad vasca" porque, con el actual sistema concertado, "no vendrán de Madrid. "Serán recursos que generamos nosotros y que pagamos de menos a Madrid si se pueden hacer arreglos con el Cupo", ha añadido.