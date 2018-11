Erkoreka ve "compatible" la unidad de caja de la SS con la existencia "de un cajero en Madrid y otro en Euskadi"

Publicado 04/11/2018 11:01:20 CET

Afirma que no sería un drama" prorrogar los Presupuestos, pero destaca que ningún partido se ha "descartado" de la negociación

BILBAO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno Vasco y consejero de Autogobierno, Josu Erkoreka, ha considerado que la "unidad de caja de la Seguridad Social es compatible con la existencia de un cajero en Madrid y otro en Euskadi".

En una entrevista concedida a Deia, recogida por Europa Press, Erkoreka señala además que "no sería un drama" prorrogar los Presupuestos vascos para 2019, aunque eso no exime al Ejecutivo de la obligación de "intentar contar con unas cuentas públicas actualizadas, acomodadas a lo que necesita el país".

De este modo, advierte de que ni EH Bildu ni Elkarrekin Podemos ni PP se han "descartado" de la negociación y "tampoco nosotros hemos descartado a ninguno". "Seguimos ofreciéndoles la posibilidad de sumarse a un proyecto presupuestario muy potente, que consolida el crecimiento y que tiene un componente social difícilmente equiparable por ninguna otra comunidad autónoma y asimilable a lo más avanzado de Europa", valora.

No obstante, advierte de que hay que tener en cuenta el marco presupuestario "en el que nos movemos y que viene establecido de manera obligatoria por Europa", ya que los límites de déficit, la deuda y las reglas de gasto son "pautas de comportamiento establecidas para toda la Unión Europea".

TRANSFERENCIAS

Por lo que respecta a las transferencias pendientes, Erkoreka sostiene que el Estado no ha querido transferir la Seguridad Social porque es "uno de los últimos instrumentos que le quedan para mantener una relación directa e individualizada con las personas", para que se perciba también que "es ciudadano del Estado español". "El gran instrumento para eso es la Seguridad Social", añade.

Sin embargo, cree que la negociación va a tener que producirse "antes o después". "Alguien tendrá que decir por qué esa parte del Estatuto no la van a cumplir o no la quieren cumplir, o la van a dejar sin cumplir, siendo como es un contenido constitucional, porque si consideran que es inconstitucional estoy esperando que nos lo digan, que alguien diga abierta y paladinamente que el Estatuto es inconstitucional. Pero no lo dicen, porque se aferran al Estatuto y esa es una bandera que no quieren soltarla, lo cual me parece bien", afirma.

Asimismo, matiza que el Estatuto no dice que Euskadi puede crear su propia Seguridad Social "ni tampoco que hay que trocear la Seguridad Social, romperla entera y quedarnos nosotros con la parte que nos corresponde".

"Sostiene que nos corresponde una facultad normativa y de ejecución en materia de Seguridad Social y la gestión del régimen económico. Dice que el sistema es único, sin perjuicio de la unidad del sistema. Ellos lo que pretenden es que la unidad del sistema sea unidad de todo, pero la unidad de la caja es compatible con la existencia de muchos cajeros, por lo menos con la existencia de un cajero en Madrid y otro en Euskadi, que gestionan el mismo sistema, con las mismas reglas pero con cajeros diferentes", argumenta.

En este contexto, lamenta que la Comisión Mixta de Transferencias no se ha reunido ni una sola vez, pese a que se ha anunciado "muchas veces". "Celaá dijo que iba a ser en octubre, Batet ha dicho que en la primera quincena de noviembre seguro... Bueno pues estamos a 4 de noviembre...", advierte.

AUTOGOBIERNO

Por otro lado, defiende que el acuerdo entre PNV y Bildu sobre autogobierno "no omite un enganche constitucional", aunque hace una lectura de la Constitución que "se puede compartir o no".

"Pero no dice que vamos a hacer una propuesta al margen de la Constitución, sino que hace una lectura de la Disposición Adicional Primera de la Constitución y creemos que es posible hacer esa lectura. Enganche constitucional no le falta, no está elaborada consciente y deliberadamente al margen de la Constitución", manifiesta.

Por otro lado, y cuestionado por la situación en Cataluña, considera que la situación de los presos es "expresión de una injusticia suprema y de un atropello en toda regla".

"Las cosas se han hecho mal desde el poder judicial español. Pero cada formación política marca sus prioridades y objetivos y se me hace difícil darles recomendaciones", incide.

Por último, niega que la unidad didáctica Herenegun sobre la historia de ETA "legitime la violencia", aunque los materiales "puedan tener aspectos mejorables", y precisamente por eso "hay un proceso de aportaciones abierto a personalidades, asociaciones e instituciones públicas para mejorar el programa".

"No tiene sentido rasgarse las vestiduras porque no se comparte un enfoque determinado cuando hay un proceso abierto de aportaciones. Mientras tanto, todo lo que se diga sobre los materiales presentados es precipitarse. Este Gobierno ya estudiará luego esas aportaciones y, en su caso, reformulará los contenidos que sean precisos con el objetivo de que sirva para el reconocimiento de las víctimas como pilar de una memoria lo más amplia y compartida posible", finaliza.