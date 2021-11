La ERT acuerda priorizar la aceleración de la transición digital e impulsar una iniciativa de formación paneuropea

Galán afirma que "situar la descarbonización en el centro de la estrategia europea" generará "empleos duraderos y de calidad"

BILBAO, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La European Round Table (ERT) ha acordado, durante la sesión plenaria celebrada en Bilbao, "priorizar la aceleración de la transición y transformación digital y ecológica" en la UE e impulsar la recualificación profesional mediante una iniciativa de "formación paneuropea". También se han referido al Mercado Único de la Unión y ha apuntado que las transiciones digital y ecológica, "exigen un enfoque renovado sobre la competitividad y la armonización del mercado interior".

Por su parte, el presidente de Iberdrola, que ha actuado como anfitrión de los asistentes a la cumbre en la capital vizcaína, ha afirmado que situar la descarbonización "en el centro de la estrategia europea" y "destinar recursos a sectores de futuro mejorará la competitividad global de la economía y generará empleos duraderos y de calidad".

La European Round Table ha celebrado en Bilbao su reunión semestral de líderes empresariales de las 60 mayores empresas industriales de Europa. Todos ellos se han reunido en persona, por primera vez en dos años, "respetando las últimas restricciones de la covid".

El encuentro ha contado con la presencia del rey Felipe VI, de vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y de la vicepresidenta primera y ministra de Economía y Transformación Digital de España, Nadia Calviño, y del Lehendakari, Iñigo Urkullu.

Durante el encuentro, el presidente de la ERT, Carl-Henric Svanberg, ha afirmado que, "al igual que el debate político y diplomático se desarrolla mejor en persona, también es importante que los líderes empresariales se reúnan y dialoguen".

Igualmente, ha añadido que esta sesión plenaria ha sido "una buena oportunidad para que los miembros de la ERT intercambien opiniones sobre algunas de las principales tendencias económicas y sociales en este momento de aceleración de la transición ecológica y digital".

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha destacado que "situar la descarbonización en el centro de la estrategia europea y destinar recursos a sectores de futuro mejorará la competitividad global de la economía y generará empleos duraderos y de calidad".

"España, el País Vasco y Bizkaia son grandes ejemplos de los beneficios de esta transformación, como se ha confirmado en este pleno", ha añadido.

"CINCO ÁREAS PRIORITARIAS"

Durante la reunión, los consejeros delegados y presidentes de las principales empresas industriales y tecnológicas de Europa, han debatido sobre "cinco áreas prioritaria", una de ellas, la relativa al mercado único de la UE y "cómo las transiciones digital y ecológica exigen un enfoque renovado sobre la competitividad y la armonización del mercado interior".

En este punto, los directores generales y los presidentes han respaldado la presentación de una nueva publicación, "Renewing the Dynamic of European Integration - Single Market Stories by Business Leaders1", que se hará pública el 7 de diciembre, como contribución de la ERT a la Conferencia sobre el Futuro de Europa.

También se han referido a "la acción climática" y a cómo la COP26 y el paquete Fit for 55 de la UE "pueden marcar un hito en el camino hacia la neutralidad del carbono para 2050, manteniendo al mismo tiempo la competitividad y la equidad social en Europa".

Asimismo, han reflexionado sobre la transformación digital, "incluido el crecimiento estratégico de la computación en la nube y en los bordes, y las implicaciones más amplias de la creciente evolución de la inteligencia artificial y las amenazas a la ciberseguridad".

Los reunidos han coincidido en la necesidad de "trabajar para impulsar la recualificación profesional" mediante una iniciativa de "formación paneuropea" denominada 'Reskilling 4 Employment (R4E)'.

Este programa tiene como objetivo permitir que los trabajadores desempleados y "en riesgo" vuelvan a capacitarse, en un momento en que el panorama laboral en Europa "está experimentando un cambio significativo". Con este objetivo, se están poniendo en marcha proyectos piloto en España, Portugal y Suecia.

Por último, la cumbre ha debatido en torno al plan de la UE sobre la Autonomía Estratégica Abierta, "incluyendo la interrupción de la cadena de suministro y sus implicaciones asociadas". Este debate ha sido una continuación del lanzamiento del "documento insignia de ERT" sobre el comercio en julio de este año.