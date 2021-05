La Escuela de Arte y Superior de Diseño ID Arte de Vitoria abre el lunes los plazos de inscripción para plazas y pruebas

BILBAO, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Arte y Superior de Diseño ID Arte, ubicada en Vitoria, abrirá este lunes, 3 de mayo, los plazos de inscripción, tanto para la solicitud de plaza como para la realización de las pruebas de acceso, dirigidos a todas aquellas personas interesadas en cursar alguna de las enseñanzas que imparte este centro, según ha informado el Departamento de Cultura y Política Lingüística.

ID arte es el único centro público de Euskadi que ofrece la posibilidad de cursar Enseñanzas Superiores de Diseño, con titulación equivalente a grado universitario a todos los efectos.

El plazo de solicitud de admisión al centro está abierto hasta el 13 de junio y la inscripción a la prueba de acceso del 3 de mayo al 21 de mayo. Según ha explicado el Departamento de Cultura y Política Lingüística, al tratarse de Enseñanzas Artísticas, es preciso superar unas pruebas de acceso para poder cursar dichos estudios.

Aquellas personas que no cuenten con una titulación que exime de la realización de estas pruebas, han de inscribirse antes del 21 de mayo para poder presentarse a ellas, y a su vez han de realizar solicitud de plaza antes del 13 de junio.

Según ha precisado el Departamento, la inscripción a la prueba de acceso y la inscripción a la solicitud de plaza en ID arte son dos procesos independientes, por lo que se deben realizar los dos. Quienes posean alguna titulación que exima de realizar la prueba de acceso, solo tienen que tramitar la solicitud de plaza. Las pruebas de acceso se desarrollarán el día 29 de mayo, en la sede de ID arte.

NUEVA SEDE

ID arte tiene su nueva sede, desde el pasado curso 2019-2020, en el antiguo convento de estilo neogótico de Betoño, pero cuenta con una trayectoria de más de dos décadas impartiendo enseñanzas de Artes Plásticas y de Diseño en Vitoria.

"Ideas, diseño y arte se fusionan en la denominación del centro, pero ideas, diseño y arte brotan también en cualquier rincón de su particular edificio, donde el alumnado estudia y desarrolla su creatividad bajo la filosofía "do it yourself" (hazlo tú mismo, o aprende mientras lo haces)", ha señalado la Consejería.

ID arte incluye en su oferta formativa tanto Ciclos Formativos de Grado Superior, como Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, e imparte cinco titulaciones distintas. En Ciclos Formativos de Grado Superior (de 2 años) ofrece titulaciones en Fotografía, Ilustración y Animación, mientras que en Enseñanzas Artísticas Superiores (de 4 años, con titulación equivalente a grado universitario a todos los efectos), se puede cursas Diseño Gráfico y Diseño de Interiores, que son titulaciones superiores equivalentes a grado universitario a todos los efectos.

ID arte es, además, el único centro público de Euskadi donde se pueden cursar Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño, según ha destacado el Departamento de Cultura y Política Lingüística.