La Estación de Microscopía Ciudadana de BBK Open Science 2020 abrirá este miércoles sus puertas en Bilbao

Publicado 10/02/2020 15:30:29 CET

BILBAO, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bilbao BBK Talent Sarriko acogerá desde este miércoles, día 12, y hasta el 20 de febrero, la Estación de Microscopía Ciudadana, en el marco de la programación anual de BBK Open Science 2020. La cita busca "descubrir la ciencia real a la ciudadanía" y se basa en el movimiento internacional Do It Yourself Biology.

Según han informado los organizadores, el público general, además de escolares y colectivos, podrán disfrutar de diversas actividades y talleres que incluyen fabricación de microscopios para smartphones y microscopios láser, exploración del mundo microscópico, preparación de muestras de células vegetales y humanas, análisis del efecto de alcohol o nicotina en el ritmo cardiaco de crustáceos y la posibilidad de tomar fotografía y video del mundo microscópico.

Para participar es imprescindible adquirir previamente las entradas, que serán gratuitas, y en algunos casos tendrán un coste de 3 euros, a través de la web. De este modo, utilizando microscopios para smartphone y microscopios Leica profesionales con cámara integrada, las personas participantes podrán tomar fotos y vídeos de las muestras disponibles.

Las personas participantes podrán además fabricar un microscopio para Smartphone y utilizarán sus propios teléfonos móviles para realizar fotos y vídeos de muestras biológicas.

Asimismo, BBK Talent Sarriko acogerá talleres para crear microscopios láser para descubrir la vida en una gota de agua. Con una estructura de cartón, podrán dirigir un haz de luz láser sobre una muestra de agua con vida microscópica, que les permitirá ver células u organismos vivos aumentados proyectados en la pared.

Tras una breve introducción a la microscopía, los participantes en las sesiones de exploración del mundo microscópico jugarán a la identificación de muestras. También utilizarán microscopios educativos, digitales, microscopios de origami y microscopios DIY autofabricados para observar muestras y tomar fotos y vídeos con sus teléfonos móviles.

Las imágenes que tomen se compartirán en redes sociales y optarán a participar en una exposición de fotografía microscópica ciudadana que coincidirá con el festival BBK Open Science de mayo.