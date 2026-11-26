Aitor Esteban - H.Bilbao - Europa Press

VITORIA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado que la formación 'jeltzale' "seguirá teniendo importancia y continuará marcando la diferencia" en las Cortes Generales en la próxima legislatura, en la que asumirá la responsabilidad de "defender Euskadi" frente a unos PP y Vox que --según ha advertido-- suponen un riesgo para las instituciones, la cultura y la lengua vascas.

Esteban ha participado este jueves en un acto electoral en Vitoria-Gasteiz, en el que también han intervenido el lehendakari, Imanol Pradales; la actual portavoz del grupo del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero; y el cabeza de lista por Álava, Gorka Urtaran.

En su intervención, Esteban ha advertido de que "votar al PP es votar a Vox", un partido, este último, que "quiere acabar con las autonomías, recentralizar competencias y cambiar de arriba abajo nuestro modelo territorial". "Incluso nos quiere ilegalizar", ha añadido, aludiendo a las advertencias de Vox sobre su intención de prohibir los partidos independentistas.

El líder nacionalista ha reprochado al PP que esté dispuesto a gobernar con un partido, que como el de Santiago Abascal, representa esos valores. En todo caso, tras recordar que aunque "nuestro país, el euskera, nuestra cultura, nuestras instituciones, nuestra foralidad han estado amenazadas muchas veces, como en la época de la abolición foral, en la guerra y la dictadura, seguimos aquí porque la gente eligió defender el país, eligió Euskadi".

Esteban ha afirmado que ahora, "nuestras instituciones, nuestro autogobierno y nuestra capacidad para decidir no pueden ser moneda de cambio en una negociación" para ver quién es el próximo presidente del Gobierno de España. En este sentido, ha advertido de que "toca defender" a Euskadi, y que "el PSOE no va a ser quien defienda una agenda vasca en Madrid, porque su única obsesión es llegar a la Moncloa".

En este contexto, ha instado a evitar moverse por las apelaciones a uno u otro "bloque". "Desbloquéate; vota por lo que te importa, vota Euskadi; ¡no le debemos nada a ningún bloque!", ha enfatizado.

En esta línea, en referencia a un eventual Gobierno de PP y Vox y tras criticar la gestión del Gobierno del PSOE en cuestiones como la migratoria o la ferroviaria, ha sostenido que "el miedo a lo que pueda venir no puede borrar la responsabilidad por lo que ya ha ocurrido".

Esteban se ha dirigido a las personas que están pensando en votar al PSOE para preguntarles si están satisfechos con estos ocho años de Gobierno socialista, "con los compromisos incumplidos, la falta de nuevos presupuestos y las explicaciones sobre los casos de Ábalos y Cerdán"; con que "no hayan querido derogar la franquista ley de secretos oficiales"; o con la "ausencia de gestión de la migración o las infraestructuras ferroviarias".

También se ha mostrado muy crítico con EH Bildu, a la que ha reprochado que su actuación en el Congreso de los Diputados se ha limitado a apoyar la investidura de Pedro Sánchez y a partir de ahí, a poner la "alfombra roja al Gobierno español".

Esteban también ha afeado a la coalición soberanista que se presenten como "los vengadores contra Vox y como el único freno a la ultraderecha", cuando en las últimas elecciones generales Vox no consiguió ni un diputado en Euskadi.

También ha destacado que la representación del PNV en las Cortes Generales "seguirá teniendo importancia y continuará marcando la diferencia en Madrid porque es la voz de Euskadi".

En una línea similar, el lehendakari ha advertido de que "llega la legislatura de 'muy español y mucho español'". "Vienen PP y Vox; y os leo la única referencia del PP a Euskadi en su programa: 'aumentar la presencia del Estado en País Vasco'", ha señalado.

En el caso de Vox, ha recordado que su apuesta pasa por tener "un único Gobierno para toda España". "Es decir, cerrar el Gobierno Vasco, acabar con la Ertzaintza, Osakidetza, las ikastolas o liquidar el Concierto Económico", ha manifestado Pradales, quien aunque ha lamentado que se avecine "un regreso al pasado", ha subrayado que el PNV seguirá trabajando por "el presente y al futuro de este pueblo".

"Se avecina tormenta; y de las gordas. Toca ponerse chubasquero y botas de goma; proteger nuestra casa, la casa vasca", ha manifestado, para avisar de que "no vamos a permitir ni un paso atrás en nuestro bienestar; ni un paso atrás en la Euskadi que hemos construido".

En este punto, y tras afirmar que "toca sacar el paraguas", ha alzado un paraguas y ha entonado la popular canción de Celedón, el personaje que encarna el espíritu de las fiestas patronales de Vitoria-Gasteiz, que siempre aparece caracterizado con un artilugio de este tipo.

En este sentido, ha mostrado su temor a lo que puede significar para Euskadi un gobierno de PP y Vox. "Me preocupa lo que viene; porque vienen los que quieren cuestionar nuestra prosperidad, nuestro autogobierno y nuestro Concierto Económico; los que al Cupo, le llaman Cuponazo". Por ese motivo, ha reclamado al presidente del PP, Alberto Núñéz Feijóo, que aclare si, en el caso de liderar el próximo Gobierno de España, "va a meter la mano en el bolsillo de los vascos".

El lehendakari ha advertido de que ni "Sánchez desde la oposición" ni EH Bildu "desde la pancarta" van a defender los intereses de los vascos a partir del día 30 en el Congreso de los Diputados, una labor que --según ha asegurado-- sí hará el PNV.

En referencia al PSOE, ha indicado que pese a su "matraca" de que hay posibilidad de "dar la vuelta" a las encuestas, lo cierto es que "Sánchez no será presidente". "No salen las cuentas", ha añadido.

Pradales también ha mostrado su preocupación por la persistencia en Euskadi de una "cultura de la violencia" reflejada en el ataque a policías, la quema de contenedores tras una manifestación, o "persecuciones por ideología".

En este punto, ha apelado al líder de EH Bildu: "Señor Arnaldo [Otegi],¿le parece esto normal?", ha preguntado, tras recordar que "no es lo mismo combatir el fascismo con más democracia, desde la acción política o mediante políticas públicas, que a través de la violencia, incendiando las calles o con la pancarta".

Por su parte, Maribel Vaquero ha defendido que el voto al PNV es "un voto seguro y cargado de humanismo", porque "la persona es nuestro punto de partida y de llegada". La cabeza de lista por Gipuzkoa ha reivindicado una forma de hacer política centrada en mejorar la vida de la ciudadanía, con responsabilidad, capacidad de acuerdo y soluciones concretas.

En este sentido, ha puesto en valor los resultados del trabajo del grupo del PNV en el Congreso en ámbitos como las pensiones, la vivienda, los cuidados, la industria o el empleo, y ha recordado que "todo eso, sin el PNV, no se hace". Asimismo, ha reiterado que "con Vox no; nada, nunca" y que tampoco hay posibilidad de acuerdo con "un PP que se echa en brazos de la ultraderecha".

En el acto también ha intervenido Gorka Urtaran, quien ha asegurado que "seguirá defendiendo" a Vitoria-Gasteiz y a toda Álava "desde Madrid". Urtaran se ha dirigido a los y las alavesas asegurando que "Gasteiz y Araba también está en juego" y que "necesitan diputados vascos con voz propia".

Por eso, ha destacado la necesidad de representantes "con capacidad para dialogar, acordar e influir en beneficio de nuestra sociedad". El candidato 'jeltzale' ha apelado a sus ocho años como alcalde de Vitoria-Gasteiz para reivindicar su compromiso con la ciudad, y ha asegurado que quiere seguir defendiendo sus intereses "allí donde se toman las decisiones que afectan a nuestro futuro", porque "si no lo hace el PNV, no se hace".