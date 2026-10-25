La Estropatada lanza 30.000 biopatos a la ría de Bilbao para impulsar la lucha contra enfermedades neurodegenerativas

Lanzamiento de biopatos de WOP - WOP

BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XIV edición de la Estropatada ha llevado a cabo un nuevo lanzamiento de 'biopatos' a la ría desde el puento Euskalduna. Un total de 30.000 de estos patos han competido en la ría en el marco de la iniciativa organizada por la Fundación The Walk On Project (WOP) para dar visibilidad a la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas y apoyar la investigación científica

Numerosas personas se han congregado en ambas orillas para seguir el recorrido de los patos, en una edición marcada por el buen tiempo y cuya carrera se ha retransmitido por 'streaming', ha informado WOP.

El director de WOP, Mikel Renteria, ha destacado el objetivo solidario de la iniciativa y ha asegurado que la organización busca "el viento favorable que empuje la ciencia y la investigación". "Hay una marea de personas ilusionadas con la esperanza de acabar con estas enfermedades lo antes posible", ha afirmado.

La Estropatada ha formado parte del fin de semana organizado por WOP para sensibilizar sobre las enfermedades neurodegenerativas, que también ha incluido el WOP Challenge Bilbao-Bizkaia. Esta prueba deportiva ha reunido a 161 equipos y más de 1.500 participantes, que han sumado más de 124.262 minutos de ciencia para investigar estas patologías.