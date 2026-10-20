ETS, Zea Mays, Eñaut Elorrieta, Shinova, Doctor Deseo, Evaristo, Lendakaris Muertos y Niko Etxart, en Ura 2026

Conciertos de Ura Bere Bidean de una edición anterior. - URA BERE BIDEAN

BILBAO, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ura Bere Bidean regresará este jueves, viernes y sábado al Bizkaia Arena-BEC! con una de sus ediciones de mayor dimensión artística y técnica, que incluye referentes históricos como Niko Etxart, Gontzal Mendibil, Joselu Anaiak o Pantxoa eta Peio, junto a nombres consolidados como ETS, Zea Mays, Eñaut Elorrieta, Shinova, Doctor Deseo, Evaristo, Lendakaris Muertos, Betagarri, Xabi Solano o Alaitz eta Maider, y artistas invitados como Pasión Vega, Judit Neddermann y la cantante escocesa Emeli Sandé.

El proyecto Ura Bere Bidean reunirá a 32 bandas y artistas sobre el escenario, acompañados de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa (BOS) y la Sociedad Coral de Bilbao, para presentar un espectáculo con temas que recorrerán diferentes generaciones y estilos de la música vasca. Este año contará con una tercera fecha por primera vez, según ha informado este martes en la presentación del evento.

Ura Bere Bidean estrena anualmente una selección de temas vascos, recompuestos en versión sinfónica por Fernando Velázquez y con una puesta en escena diseñada por Iñaki Irastorza.

Desde sus inicios, el proyecto impulsado por la Fundación Fair Saturday ha crecido de forma sostenida convirtiéndose en "un punto de encuentro anual de la música vasca", han destacado sus impulsores, para resaltar que una de las principales "singularidades" de Ura Bere Bidean es "su capacidad para reunir sobre un mismo escenario a artistas que representan diferentes momentos de la historia de la música vasca, y atraer a un público de diferentes generaciones y lugares de procedencia".

En ese sentido, han resaltado que un 25% de los artistas procede de Bizkaia, otro 25% de Gipuzkoa, un 18% de Álava, un 14% de Navarra y un 7% del País Vasco-francés, además de invitados de otros territorios y países.

El propósito de Ura Bere Bidean es "poner en valor la contribución de artistas de diferentes generaciones, ampliar sus públicos y generar un nuevo patrimonio musical a través de la reinterpretación sinfónica y coral de canciones de las últimas cinco décadas".

32 BANDAS

La edición de 2026 contará con 32 bandas y artistas vascos que interpretarán 34 temas desde los años 70 hasta nuestros días. En la edición de este año se ha hecho "un esfuerzo importante en incorporar jóvenes valores de la escena vasca, siguiendo el propósito para el que nació Ura Bere Bidean", han explicado los organizadores.

En esta edición participarán referentes históricos como Niko Etxart, Gontzal Mendibil, Joselu Anaiak o Pantxoa eta Peio, junto a nombres consolidados como ETS, Zea Mays, Eñaut Elorrieta, Shinova, Doctor Deseo, Evaristo, Lendakaris Muertos, Betagarri, Xabi Solano o Alaitz eta Maider.

Dentro de las propuestas musicales más recientes estarán Olaia Inziarte, Sara Zozaya, Merina Gris, Dupla, Tatta, Bengo, Hofe, Maruxak o Mirua. Además, contará con los regresos de formaciones como The Uskis o Betizu Taldea (representados por Telmo y Zuriñe).

En esta edición se celebrará el 30 aniversario del grupo de teatro de calle "Deabru Beltzak" con una actuación especial de percusión y luces, inédita hasta la fecha. A ellos se suman artistas invitados como Pasión Vega o Judit Neddermann, además de la participación especial de Emeli Sandé, cantante escocesa galardonada con varios premios Brit, que interpretará su conocido tema Read All About It en versión sinfónica.

El repertorio de esta edición estará compuesto por 34 temas que se desarrollarán a lo largo de las aproximadamente dos horas y media que durará el espectáculo desde el comienzo. El concierto incluirá también colaboraciones entre artistas y encuentros musicales inéditos hasta la fecha.

En la edición de este año Eñaut Elorrieta presentará por primera vez en directo un tema de su nuevo disco. Al cartel se suma Janus Lester, quien también presentará por primera vez en directo su recién estrenado tema "Popera".

DESPLIEGUE TÉCNICO Y AUDIOVISUAL

La nueva edición de Ura Bere Bidean contará con un importante despliegue técnico y audiovisual, bajo la dirección escénica y de iluminación de Iñaki Irastorza. El montaje ocupará aproximadamente 660 m2 de escenario, distribuidos entre la plataforma piramidal de la Bilbao Orkestra Sinfonikoa, las estructuras laterales para la Sociedad Coral de Bilbao, las pantallas de realización y los diferentes espacios destinados a las actuaciones.

La producción contará con 600 focos, 400 m2 de pantallas LED y diferentes efectos especiales de última generación. A ello se suman más de un kilómetro de estructuras de iluminación y 27 cámaras para la realización y grabación audiovisual del espectáculo.

El montaje final de este año se ha tenido que realizar en "un tiempo récord de 32 horas", según sus organizadores, desde el lunes de madrugada a la tarde del martes, trabajando un amplio equipo de 140 profesionales a tres turnos, una vez que Melendi ofreció su segundo concierto en el recinto de Barakaldo. En total se estima que en la producción participarán más de 300 personas.

Desde su primera edición en 2020, celebrada en el Palacio Euskalduna ante 400 personas, Ura Bere Bidean ha experimentado un crecimiento sostenido en participación artística, producción y asistencia de público. De los cinco participantes de aquella primera experiencia se ha pasado a los 32 anunciados para 2026.

A nivel de público el crecimiento ha sido constante, alcanzando las 30.000 personas en la edición de 2026. De forma acumulada serán alrededor de 125.000 personas las que hayan asistido a alguno de los conciertos de Ura Bere Bidean.

Hasta la fecha, el proyecto ha impulsado la recomposición de 110 canciones en formato sinfónico y cerca de 80 arreglos corales. A ello se suman 70 grabaciones audiovisuales y microdocumentales que profundizan en las historias y procesos creativos de los temas seleccionados, alcanzando una importante difusión en el mundo digital, estimada en 1,4 millones de impactos.

Este año, como viene siendo tradición, Ura Bere Bidean será el programa especial de Nochevieja en ETB y, adicionalmente, este sábado, 24 de octubre, se hará una retransmisión en streaming pionera a alrededor de 20 Euskal Etxeak del mundo, con el objetivo de expandir esta fiesta de la música vasca más allá de las fronteras de Euskadi.

A nivel económico, el proyecto tiene un coste de alrededor de 2 millones de euros, financiado íntegramente de forma privada sin apoyo público. La financiación del evento se basa principalmente en las entradas y en el apoyo de Laboral Kutxa desde la primera edición.

Asimismo, este año diversas empresas se han querido sumar al apoyo de este punto de la música vasca, como Ingeteam, Irizar, Puerto de Bilbao, Ojmar, Insalus o el Grupo Arania. En total, Ura Bere Bidean generará un impacto económico estimado en alrededor de 500.000 euros en cachés y remuneraciones para artistas y creadores vascos.

Las entradas para este viernes y sábado están agotadas, salvo devoluciones de última hora, quedando alrededor de 200 entradas disponibles para el estreno.