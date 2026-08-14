Etxanobe defiende en Bermeo el "liderazgo y valor estratégico" de la industria atunera de Bizkaia

Elixabete Etxanobe - DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA

BILBAO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada general de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, ha destacado el "liderazgo" del territorio en la economía azul sostenible y ha defendido el "valor estratégico" de la industria atunera del territorio.

Etxanobe ha visitado este viernes en Bermeo dos de los "eslabones" de la cadena de valor del atún: la industria conservera y la flota atunera congeladora.

La jornada ha comenzado con una visita a las instalaciones de Conservas Serrats, empresa familiar fundada en 1890 y actualmente dirigida por la quinta generación, referente en la elaboración artesanal de Bonito del Norte, anchoas y otras conservas.

Después, la diputada foral de Bizkaia ha mantenido un encuentro con representantes de las empresas conserveras asociadas a Bermeo Tuna, con quienes ha intercambiado impresiones sobre la evolución y los retos de una actividad industrial de fuerte arraigo en Bermeo y Busturialdea-Urdaibai.

En este escenario, la diputada general ha expresado que se trata de una actividad, la atunera, "profundamente arraigada en nuestro territorio, que forma parte de nuestra identidad económica y que ha demostrado una enorme capacidad para evolucionar, innovar y competir".

"Conocer directamente cómo trabajan estas empresas y escuchar a quienes las hacen posibles permite entender mejor el valor que aportan a Bermeo y al conjunto de Bizkaia", ha señalado.

Posteriormente, la diputada general se ha trasladado a la sede de Bermeo Tuna World Capital, donde ha mantenido un encuentro con representantes de las empresas atuneras congeladoras vinculadas a Bermeo. La reunión ha permitido conocer la dimensión internacional de una actividad que desarrolla sus operaciones pesqueras en distintos océanos, pero mantiene en Bermeo una importante vinculación empresarial a través de sus centros de decisión, empleo cualificado, proveedores, conocimiento e innovación, han explicado desde la institución foral.

"Bermeo demuestra que desde Bizkaia se puede gestionar una actividad empresarial con presencia internacional y, al mismo tiempo, mantener aquí conocimiento, empleo y capacidad de decisión. Esa combinación entre arraigo y apertura al mundo es uno de los principales valores de este ecosistema", ha destacado Elixabete Etxanobe.

PRINCIPAL POLO ATUNERO

Bermeo es el principal polo atunero del Estado y constituye el 43% del impacto atunero a lo largo de toda la cadena de valor, han señalado. Desde el municipio operan 45 barcos que suponen el 64% de toda la flota atunera española generando un impacto económico mundial de 1.490 millones de euros y sosteniendo 20.747 empleos directos e indirectos asociados a empresas con sede en la localidad y repartidos a lo largo de toda la cadena de valor internacional.

De hecho, el sector atunero constituye uno de los principales exponentes estratégicos de la economía azul de Euskadi. La cadena de valor atunera vasca genera un impacto económico mundial de 1.889 millones de euros, de los que 881 millones permanecen en Euskadi, 448 millones vinculados a la actividad pesquera y 433 millones derivados de la industria transformadora.

Las empresas vascas representan el 55% del impacto económico mundial del sector atunero estatal y cuentan con nueve grupos empresariales que operan 54 buques en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico.

Este sector, ha indicado la institución foral, "ha sabido evolucionar hacia un modelo de crecimiento que combina competitividad y sostenibilidad". Su actividad se desarrolla bajo el compromiso con la sostenibilidad ambiental, social y económica a lo largo de toda la cadena de valor, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas y la Agenda 2030.

A la gestión responsable de los recursos marinos se suma una contribución decisiva a la generación de empleo de calidad, el impulso de la innovación y la proyección internacional de las empresas.