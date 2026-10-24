Euskadi activa este domingo el aviso amarillo en la costa por olas de hasta 3,5 metros

Archivo - Olas en la playa de Getxo - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará este domingo dos nuevos avisos amarillos por riesgo para la navegación y de impacto en la costa, ya que podrían registrarse alturas de ola significante de hasta 3,5 metros de altura.

El primero de los avisos se activará desde las 15.00 hasta las 24.00 horas. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3 y 3,5 metros, mientras que el viento soplará del oeste-noroeste con fuerza 4-5. Por la noche amainará y tenderá a suroeste, originará marejada a fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla por la noche.

El segundo aviso de impacto en la costa se activará de 16.00 a 18.00 horas. La pleamar será a las 15.53 horas con una marea estimada de 4.59 metros.