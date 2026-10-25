Euskadi activa este domingo y lunes avisos amarillos en la costa por olas de hasta 3,5 metros

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BILBAO 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Seguridad del Gobierno vasco activará este domingo y lunes diversos avisos amarillos por riesgo para la navegación y de impacto en la costa, ya que podrían registrarse alturas de ola significante de hasta 3,5 metros de altura, que disminuirá el lunes hasta los 3 o 2,5 metros.

El primero de los avisos se ha activado desde las 10.00 hasta las 24.00 horas. La mar de fondo del noroeste levantará olas en torno a 3,5 metros, mientras que el viento soplará del oeste-noroeste con fuerza 4-5. Por la noche amainará y tenderá a suroeste, originará marejada a fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla por la noche.

El segundo aviso dominical de impacto en la costa se activará de 15.00 a 17.00 horas. La pleamar será a las 15.53 horas con una marea estimada de 4,59 metros.

Por otra parte, el lunes desde las 03.00 hasta las 05.00 horas se activará de nuevo un aviso de impacto en la costa ya que se espera una altura de ola significante de 3 metros. Este aviso se retomará de 16.00 a 17.00 horas ante la previsión de una altura de ola significante de 2,5 metros. La pleamar será a las 16.31 horas con una marea estimada de 4,74 metros.