Euskadi activa este viernes el aviso amarillo por temperaturas de hasta 36 grados en el sur del territorio

Calor - EUROPA PRESS

BILBAO 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará,a partir de las 12.00 horas de este viernes,el aviso amarillo por temperaturas muy altas ante la previsión de que se alcancen los 36 grados en el eje del Ebro.

Desde el mediodía y hasta las 20.00 horas, el aviso amarillo por temperaturas muy altas permanecerá activo, ya que las máximas podrían rondar los 26ºC en la zona costera, los 30ºC en la zona cantábrica interior y los 32ºC en la zona de transición.

Además, durante toda la jornada se mantendrá activo el aviso por temperaturas altas persistentes. Las temperaturas mínimas/máximas se pueden situar en torno a 19/36ºC en la zona del eje del Ebro, en la zona costera se situarán en torno a 22/26ºC, los 21/30ºC en la zona cantábrica interior y los 19/32ºC en la zona de transición.