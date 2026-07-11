Euskadi baja la alerta por temperaturas a aviso amarillo este sábado y domingo y sube a naranja el riesgo de incendio

Archivo - Incendio en Balmaseda (Bizkaia) - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Euskadi activará un aviso amarillo este sábado y domingo por temperaturas muy altas y mantendrá durante todo el fin de semana el aviso por temperaturas altas persistentes, de modo que no llegará a activarse la alerta naranja. Por otro lado, eleva a alerta naranja el riesgo de incendio forestal en las dos jornadas, y ha añadido dos avisos amarillos por altas temperaturas el lunes.

Según ha indicado la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco, tanto el sábado como el domingo se activará el aviso amarillo entre las 12.00 y las 19.00 horas por temperaturas muy altas, que podrían rondar los 30 ºC en la zona costera, los 36 ºC en la zona cantábrica interior, 35 ºC en zona de transición y los 36 ºC en el eje del Ebro. Además, a lo largo de todo el fin de semana se mantendrá activo el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes.

De este modo, la alerta naranja por riesgo de temperaturas muy altas decretada para el sábado y el domingo queda sin efecto, y en su lugar, se eleva a alerta naranja el riesgo de incendio forestal. El sábado y domingo, de 12.00 a 20.00 horas, el riesgo de incendios será alto en Álava debido a las altas temperaturas y a la concurrencia de labores agrícolas relacionadas con la cosecha, ha indicado.

Por otra parte, el domingo de 17.00 a 24.00 horas se activará el aviso amarillo por riesgo de precipitaciones intensas, dado que podrían darse episodios de chubascos moderados y tormentosos, con posibilidad de que sean localmente fuertes, especialmente en el oeste. Existe posibilidad de granizo (de entre 2 y 4 cm) y de rachas fuertes o muy fuertes de viento (de 60 a 90 km/h).

LUNES

Respecto al lunes, se mantendrá activo durante toda la jornada el aviso amarillo por temperaturas altas persistentes, ya que las máximas/mínimas se pueden situar en torno a 17/33 ºC en zona de transición y en torno a 18/35 ºC en la zona del eje del Ebro.

Además, se activará, de 12.00 a 20.00 horas, el aviso amarillo por temperaturas muy altas, con máximas que podrían rondar los 33 ºC en la zona de transición y los 35 ºC en el eje del Ebro.