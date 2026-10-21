Euskadi consolida la compra pública verde como palanca estratégica para la transición ecológica y la competitividad

Jornada"Compra y contratación verde en Euskadi. Una apuesta con resultados. Presentación del Plan de Acción 2026-2030" - ENDIKA PORTILLO

BILBAO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compra y contratación verde se ha consolidado en Euskadi como una herramienta estratégica para acelerar la transición ecológica, impulsar la innovación y orientar los mercados hacia modelos más sostenibles. Esta ha sido una de las principales conclusiones de la jornada"Compra y contratación verde en Euskadi. Una apuesta con resultados. Presentación del Plan de Acción 2026-2030", organizada por Ihobe, Sociedad Pública de Gestión Ambiental del Gobierno Vasco.

El encuentro ha servido para hacer balance de los avances registrados durante el periodo 2021-2025 y presentar las líneas de actuación que marcarán la nueva etapa del Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi hasta 2030.

Según la evaluación realizada, la compra pública verde se ha consolidado como un elemento estructural de las políticas públicas vascas, gracias al fortalecimiento de su marco normativo y a la integración progresiva de criterios ambientales en los procedimientos de contratación.

Durante la apertura institucional de la jornada, el viceconsejero de Hacienda, Iñaki Alonso, ha destacado que la compra pública verde constituye una herramienta clave para transformar la economía vasca y maximizar su contribución a los objetivos de transición climática. Ha subrayado, además, el papel tractor de las administraciones públicas, cuya capacidad de compra permite trasladar los objetivos ambientales a decisiones concretas que influyen en la evolución de los mercados y en el desarrollo de nuevas soluciones empresariales.

OBJETIVOS SOCIALES

En su intervención, Alonso ha defendido que la contratación pública debe entenderse desde una perspectiva cada vez más integral, incorporando no solo criterios ambientales, sino también objetivos sociales, de igualdad, innovación y apoyo a las distintas transiciones que afronta Euskadi.

En este sentido, ha recordado la apuesta del Gobierno Vasco por avanzar también en la compra pública innovadora como instrumento para favorecer el desarrollo tecnológico y la competitividad de los sectores estratégicos.

El viceconsejero ha puesto en valor igualmente la trayectoria de más de dos décadas de trabajo desarrollada en Euskadi en materia de compra pública verde, así como la colaboración entre instituciones, personal técnico y empresas proveedoras para consolidar una política que "mira al futuro y que combina sostenibilidad ambiental y competitividad económica".

Por su parte, la directora de Patrimonio y Contratación del Gobierno Vasco, Almudena Otaola Urkijo, ha presentado los resultados obtenidos por el Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi y ha defendido la necesidad de avanzar hacia una nueva fase centrada en la medición del impacto real de las políticas públicas.

CLÁUSULAS AMBIENTALES

"Llevamos años evaluando nuestro éxito según el número de cláusulas ambientales que incluimos en los pliegos. Ha llegado el momento de hacernos la pregunta verdaderamente exigente: ¿qué impacto ambiental real conseguimos con ellas?", ha señalado.

Los datos avalan los avances logrados. Euskadi ha alcanzado un 57% de licitaciones verdes en las categorías prioritarias, superando el objetivo previsto del 55%, mientras que el 55% del volumen económico contratado ya incorpora criterios de sostenibilidad ambiental.

Otaola ha destacado, asimismo, la importancia de profundizar en los principios de la economía circular dentro de la contratación pública. A su juicio, la sostenibilidad exige replantear incluso la necesidad de determinadas adquisiciones y valorar alternativas basadas en servicios o modelos compartidos, capaces de generar un mayor beneficio ambiental.

La directora ha señalado también que la futura evolución normativa europea representa una oportunidad para reforzar el impacto de la compra pública verde, siempre que vaya acompañada de capacidades técnicas suficientes para las administraciones.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

En este contexto, ha puesto en valor herramientas como la Recomendación 1/2026 de la Junta Asesora de Contratación del Gobierno Vasco, que impulsa la incorporación de criterios de adjudicación distintos del precio y favorece la consideración de aspectos como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

La jornada organizada por Ihobe ha servido para reafirmar el compromiso de Euskadi con una contratación pública capaz de generar valor ambiental, económico y social, y para presentar una hoja de ruta que aspira a consolidar la compra verde como una de las principales herramientas de transformación de la economía vasca durante la próxima década.