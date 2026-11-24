Archivo - Bodas civiles. - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES

BILBAO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Euskadi contabilizó 2.345 matrimonios durante el segundo trimestre de 2026, lo que supone un 6,4% más que en el mismo trimestre del año anterior, cuando se registraron 2.203 enlaces matrimoniales, según datos elaborados por Eustat.

Del total, 2.267 fueron entre personas de distinto sexo y 78 se produjeron entre personas del mismo sexo, 52 entre mujeres y 26 entre hombres.

Por territorio histórico de inscripción, se registraron 298 matrimonios en Álava (8,6% menos que en el mismo trimestre del año anterior), 1.114 en Bizkaia (7,9% más) y 817 en Gipuzkoa (14,4% más). Otros 116 matrimonios, fueron inscritos fuera de la Comunidad Autónoma Vasca.

Por meses, destaca junio, en el que se produjeron el 43,3% de los enlaces del trimestre, seguido de mayo, con el 34,8% y de abril, con el 21,9%.

Durante el segundo trimestre de 2026, las bodas civiles representaron el 92,7%, porcentaje superior en 0,4 puntos porcentuales al del mismo trimestre de 2025. Las celebraciones religiosas supusieron un 7,3%.

En las 2.345 bodas del segundo trimestre de 2026, contrajeron matrimonio 2.242 esposos y 2.292 esposas residentes en Euskadi. Para 1.889 esposos (84,3%) este fue su primer matrimonio, mientras que 19 viudos y 334 divorciados volvieron a contraer nupcias. Entre las esposas, 1.911 eran solteras (83,4%), 369 divorciadas y 12 viudas. El porcentaje de las esposas solteras fue 0,9 puntos porcentuales inferior al de los esposos solteros.

Respecto a la distribución según la edad, el 91,3% de los esposos y el 87,5% de las esposas tenían 30 años o más. En el mismo periodo de 2025, la proporción fue de 90,8% y 85,6%, respectivamente.

En el segundo trimestre de 2026, el 8,3% de los esposos y el 9,2% de las esposas tenían nacionalidad extranjera. Respecto al mismo trimestre del año anterior, estos porcentajes disminuyeron 0,9 puntos porcentuales entre los hombres y 1,1 entre las mujeres.