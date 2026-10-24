Euskadi participa en 'Agrifish' de Luxemburgo para lograr un acuerdo parcial respecto a la PAC para 2027

Archivo - La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo Martín, - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

VITORIA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco, Amaia Barredo, participará los próximos días 26 y 27 de octubre en el Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea 'Agrifish', que se celebrará en Luxemburgo, donde los ministros de Agricultura y Pesca de los Estados de la UE y los consejeros de las diversas autonomías "procurarán llegar a un acuerdo sobre la posición parcial de negociación con respecto al reglamento de la Política Agraria Común-PAC a partir de 2027".

Según ha informado el Gobierno Vasco, "el objetivo es llevar la voz de las Comunidades Autónomas para para reafirmar un compromiso con una Política Agraria Común fuerte, estable, suficientemente financiada, genuinamente europea, respetuosa con la diversidad territorial y orientada a garantizar el futuro de la agricultura, la ganadería y los territorios rurales".

El departamento encabezado por Barredo ha sostenido que en la declaración que se ha estado trabajando y que no se ha podido aprobar por la falta de apoyo de algunas Comunidades Autónomas, se expresa como una "voluntad compartida de cooperación y defensa de los intereses comunes, sin perjuicio de las competencias, singularidades y posiciones específicas que legítimamente corresponden a cada comunidad autónoma", manifestando su disposición a "continuar trabajando conjuntamente para contribuir a la definición de la PAC 2028-2034".

Durante el segundo semestre de 2026, Galicia ejerce la representación del resto de comunidades autónomas en materia pesquera, mientras que Euskadi asume ese turno en los ámbitos agroganadero y de desarrollo rural, ha recordado.

La propuesta de la Comisión Europea busca "un marco más sencillo y flexible, asegurar los ingresos del colectivo agricultor, hacer que las subvenciones sean más justas y mejor dirigidas y reforzar el relevo generacional". Asimismo, plantea medidas para mejorar la gestión de riesgos y la resiliencia del sector, además de promover un equilibrio entre las exigencias normativas de la UE y los incentivos climáticos, medioambientales y de bienestar animal.

Pese a ello, la posición negociadora será parcial, ya que dejará fuera las cuestiones financieras y horizontales que se debaten en el marco de las negociaciones generales sobre el próximo marco financiero plurianual (MFP) de la Unión Europea para el periodo 2028-2034.

Los ministros debatirán también sobre cuestiones agrícolas relacionadas con el comercio, un punto recurrente en el orden del día del Consejo de Agricultura y Pesca que se abordó por última vez en julio.

En materia de Pesca, el Consejo de Pesca de la UE analizará diversas posibilidades de pesca en el mar Báltico para alcanzar un acuerdo político para 2027 que determinará los totales admisibles de capturas (TAC) y las cuotas por Estado miembro para las poblaciones de peces de esa zona más importantes desde el punto de vista comercial.

Asimismo, los ministros debatirán la adopción de la posición de la UE en la reunión anual de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, que se celebrará en Vilamoura (Portugal) del 16 al 23 de noviembre.