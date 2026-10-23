Euskadi registra 71.400 parados en el tercer trimestre, 3.100 menos que en el anterior, y 1.012.800 ocupados, 1.700 más

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BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La población ocupada de Euskadi en el tercer trimestre de 2026 se estima en 1.012.800 personas, lo que supone 1.700 más que en el trimestre anterior, mientras que los parados ascienden a 71.400 personas, 3.100 menos que en el trimestre precedente, según los datos recogidos en la Encuentras de población en relación a la actividad publicada este viernes por Eustat.

Respecto al mismo trimestre del año anterior, la población ocupada de la Comunidad Autónoma Vasca aumenta en 2.100 personas y los desempleados disminuyen en 2.100 personas.

La tasa de paro de Euskadi se sitúa en el 6,6%, tres décimas porcentuales menor que la del segundo trimestre del año. La tasa de actividad, calculada sobre la población de 16 y más años, disminuye una décima sobre el trimestre anterior y se sitúa en un 56,1%. La tasa de actividad calculada sobre la población de 16 a 64 años disminuye también una décima porcentual, situándose en el 76,7%.

Por territorios históricos y en relación con el trimestre anterior, en Bizkaia la ocupación aumenta en 3.400 personas, mientras en Gipuzkoa disminuye en 900 personas y en Álava en 800. Respecto a las capitales, en San Sebastián sube la ocupación en 1.700 personas, en Bilbao aumenta en 300 y en Vitoria-Gasteiz baja en 400.

El aumento de la ocupación se da tanto entre las mujeres como entre los hombres. Se estima que hay 1.000 mujeres ocupadas más que en el trimestre anterior y 700 hombres. Con respecto a la nacionalidad, las personas ocupadas con nacionalidad española aumentan en 900 (+0,1%) y las de nacionalidad extranjera en 700 (+0,6%).

Por sectores, la población ocupada en industria aumenta en 2.700 personas (+1,4 %) y en el sector servicios en 1.700 (+0,2%). Por el contrario, baja en la construcción en 1.900 personas (-2,9%) y en el sector primario en 1.100 (-12,8%).

La tasa de ocupación, calculada como el porcentaje de personas ocupadas de 16 a 64 años sobre el total de esas edades, aumenta una décima porcentual respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 71,6%. Entre los hombres, alcanza el 74,6%, tres décimas porcentuales más que el trimestre anterior, mientras que entre las mujeres se mantiene en el 68,7%.

Por edades, entre las personas de 16 a 24 años la tasa de ocupación aumenta seis décimas porcentuales respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 30,0%. También aumenta seis décimas porcentuales entre las personas de 45 y más años, con un 77,7% de ocupación. Entre las personas de 25 a 44 años, en cambio, disminuye un punto y se sitúa en el 81,2%.

En cuanto a la nacionalidad, la tasa de ocupación más alta corresponde a las personas de nacionalidad española, situándose en el 73,4%, una décima porcentual más que en el trimestre anterior. Entre las personas con nacionalidad extranjera, sube cinco décimas hasta situarse en el 60,2%.

Por territorios históricos, la tasa de ocupación sube cuatro décimas porcentuales en Bizkaia, situándose en el 70,6%, y se mantiene en Gipuzkoa en el 73,4%. En Álava, por su parte, disminuye siete décimas respecto al trimestre anterior y se sitúa en el 71,4%.

En relación con la modalidad de contratación de las personas asalariadas, las personas con contratos indefinidos aumentan respecto al trimestre anterior en 3.100 y con relación al tercer trimestre del año anterior disminuyen en 2.900 personas.

HOGARES

En el tercer trimestre de 2026 se estima que hay alrededor de 934.200 hogares en Euskadi, de los cuales una tercera parte (321.500 hogares) no tiene ninguna persona activa, 1.900 hogares menos que en el trimestre anterior. En seis de cada diez hogares (558.000 hogares) todas las personas activas están ocupadas, 3.000 familias más que el trimestre anterior.

Por su parte, los hogares cuyas personas activas están todas en paro son 22.200, lo que supone 100 hogares menos que en el trimestre anterior. El resto de los hogares con personas activas, ni todas paradas ni todas ocupadas, desciende a 32.400, también 100 menos que en el segundo trimestre del año.

TASA DEL PARO

El número de personas paradas en Euskadi (personas que están buscando empleo, hacen gestiones activas de búsqueda y además están disponibles para trabajar) se estima en 71.400 en el tercer trimestre del año, 3.100 menos que en el trimestre anterior. El colectivo de hombres parados disminuye en 5.000, hasta situarse en 32.400 en el tercer trimestre del año, mientras que el de mujeres paradas, que comprende a 39.000 mujeres, aumenta en 1.900.

Los datos del tercer trimestre de 2026 arrojan una tasa de paro del 6,6%, disminuyendo tres décimas porcentuales con respecto al trimestre anterior. La tasa de paro masculina baja ocho décimas porcentuales hasta situarse en el 5,8% mientras la femenina sube tres décimas porcentuales y se sitúa en el 7,4%.

Entre las personas de 16 a 24 años la tasa de paro alcanza el 13,2%, dos puntos porcentuales menos que en el trimestre anterior. Con respecto a la nacionalidad, la cifra de población parada desciende tanto entre las personas con nacionalidad española, 2.600 personas menos (51.500 personas desempleadas), como entre las personas con nacionalidad extranjera, 500 personas menos (19.900 personas desempleadas).

Por territorios históricos, en Gipuzkoa disminuye en 1.200 el número de personas desempleadas, hasta 17.600, y se produce un descenso de la tasa de paro de cuatro décimas porcentuales, situándose en el 4,9%. En Bizkaia el número de personas paradas se cifra en 43.200, 1.000 menos que el trimestre anterior, y baja la tasa de paro dos décimas porcentuales situándose en el 7,7%. En Álava desciende el número de personas desempleadas hasta los 10.600 (900 menos) y la tasa de paro se sitúa en el 6,4%, cuatro décimas porcentuales menos que en el trimestre anterior.

En cuanto a las capitales, el paro baja con respecto al trimestre anterior en las tres capitales de Euskadi, 3.200 personas paradas menos en Bilbao, 1.500 en San Sebastián y 300 en Vitoria-Gasteiz.

INTERANUAL

En el último año, en comparación con el tercer trimestre de 2025, ha aumentado el número de personas ocupadas un 0,2%, subiendo en 2.100 personas. La construcción ha ganado 4.500 personas ocupadas y el sector servicios 2.800. Por el contrario, la industria ha perdido 3.100 personas y el sector primario 2.300. Respecto a las personas paradas, 2.100 personas menos están en situación de desempleo y la tasa de paro ha disminuido en dos décimas porcentuales (del 6,8% al 6,6%).

Se calcula que en Euskadi hay 962.600 personas afiliadas a la Seguridad Social en promedio trimestral. De ellas, el 96,7% está ocupada según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) que la PRA utiliza, lo que supone un total de 931.000 personas.

De entre las personas ocupadas O.I.T. de la PRA, el 3,6% (36.400 personas) no está afiliada a la Seguridad Social, por pertenecer a mutualidades públicas de funcionarios o porque están en otras situaciones.

Se estima que en Euskadi hay, en media trimestral, 89.400 personas paradas registradas como paradas en Lanbide. De ellas, el 45,5% es parada según la definición de la O.I.T. (40.600 personas). De entre las personas paradas O.I.T. de la PRA, el 39,2% no está registrada como parada en Lanbide (28.000 personas), si bien puede estarlo en otras categorías de demandantes de empleo.