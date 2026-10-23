Euskadi registra olas de 5,5 metros en Pasaia y rachas de viento de 109 km/h en Matxitxako

Archivo - Olas en la costa vasca - EUROPA PRESS - Archivo

BILBAO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Euskadi ha registrado en las últimas horas olas de 5,5 metros en el Puerto de Pasaia y de 4,5 metros en el Puerto de Bilbao, además de rachas de viento de 109 kilómetros por hora en Matxitxako y de 103 km/h en Santa Clara, según ha informado el Departamento de Seguridad.

El Gobierno Vasco ha activado este viernes, entre las 12.00 y las 21.00 horas, la alerta naranja por riesgo marítimo-costero para la navegación en las dos primeras millas ante el empeoramiento significativo del estado de la mar previsto a lo largo de la jornada.

Asimismo, se activarán diversos avisos amarillos por riesgo marítimo-costero para la navegación, por proyecciones de agua y salpicaduras y por impacto en costa, coincidiendo este último con la pleamar de la tarde.

Según Euskalmet, durante la jornada de este viernes el viento del oeste-suroeste soplará con intensidad, con rachas fuertes y muy fuertes en zonas expuestas, especialmente en el litoral. A lo largo de la mañana irá girando a oeste-noroeste, manteniendo su intensidad hasta perder fuerza progresivamente durante la tarde-noche. Esta situación provocará un empeoramiento significativo del estado de la mar.

Además del temporal marítimo, el viernes se esperan intervalos nubosos, con cielos muy nubosos por momentos en la vertiente cantábrica, donde se producirán precipitaciones débiles ocasionales, localmente moderadas, especialmente en el litoral y durante la tarde.

AVISOS AMARILLOS

Asimismo, se activarán avisos amarillos por proyecciones de agua y salpicaduras, entre las 12.00 y las 21.00 horas, y por impacto en costa, entre las 15.00 y las 17.00 horas, coincidiendo este último con la pleamar prevista para las 15.40 horas y olas de entre 5 y 5,5 metros de altura significante. A partir de las 21.00 horas, el oleaje irá perdiendo intensidad hasta situarse en torno a los 4 metros a últimas horas del viernes.

Durante la madrugada del sábado, día 24, se mantendrá activo el aviso amarillo por riesgo marítimo-costero para la navegación hasta las 9.00 horas, aunque el oleaje y el viento irán perdiendo intensidad a lo largo de la mañana, al igual que las precipitaciones previstas en la vertiente cantábrica.