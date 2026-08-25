Euskotren ofrecerá servicio nocturno de tren para el festival Bidasound este viernes y sábado en Ficoba de Irun

Archivo - Estación de Amara de Euskotren - EUROPA PRESS - Archivo

SAN SEBASTIÁN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sociedad pública Euskotren, dependiente del Gobierno Vasco, ofrecerá servicio nocturno de tren para el festival Bidasound que se celebrará este viernes y sábado en el recinto feria Ficoba de la localidad guipuzcoana de Irun.

En un comunicado, Euskotren ha informado que ofrecerá servicio nocturno de trenes para facilitar los desplazamientos que se generen por el festival Bidasound. Para la vuelta del festival, la noche del viernes al sábado se ofrecerá una circulación especial desde Ficoba hacia Hendaia (03.15) y otra hacia Lasarte-Oria (03.22), que realizará parada en las estaciones habituales.

Además, la noche del sábado 29 al domingo 30 de agosto se mantendrá el servicio habitual de los sábados de verano, con frecuencia de una hora en el 'Topo', la línea de Euskotren que une Hendaia, San Sebastián y Lasarte-Oria.

Euskotren recomienda a las personas que vayan a desplazarse en tren que consulten los horarios con antelación tanto en la APP oficial como en el buscador de la página web 'www.euskotren.eus'. Para más información, las personas usuarias pueden acudir a las estaciones servidas por personal de Euskotren o llamar al número de teléfono 944 333 333.