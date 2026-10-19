Expertos abordarán desde el diseño los retos actuales de las organizaciones en la primera edición de 'Diseinuz'

Presentación de 'Diseinuz' en Bilbao. - DIPUTACIÓN DE BIZKAIA

BILBAO 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Empresas, instituciones, profesionales del diseño y agentes del conocimiento se reunirán el próximo mes de noviembre en la primera edición de 'Diseinuz Bilbao Bizkaia Design Summit' para abordar desde el diseño los retos que actualmente enfrentan las organizaciones.

La iniciativa persigue contribuir a dar respuesta a preguntas como "cómo innovar en un contexto de incertidumbre, integrar la inteligencia artificial, avanzar hacia modelos más sostenibles o reforzar la confianza en las organizaciones", según han explicado sus responsables en su presentación este lunes en la capital vizcaína.

La presidenta de EIDE Asociación del Diseño Vasco, Angélica Barco, el coordinador de EIDE y de 'Diseinuz Bilbao Bizkaia Design Summit', Benicio Aguerrea, y el director del podcast 'Diseinuz Talks', Jesús Cao, han expuesto los principales detalles de este congreso, que celebrará su primera edición los días 19 y 20 de noviembre en la Sala Multibox de EITB.

'Diseinuz' es "una evolución" de la Bilbao Bizkaia Design Week y está promovido y apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao y organizado por EIDE, con la colaboración de EITB.

Tras destacar que Euskadi "cuenta con una tradición industrial y empresarial y un gran tejido profesional en el ámbito del diseño ampliamente reconocidos", la presidenta de EIDE ha explicado que esta nueva iniciativa busca "la vinculación entre profesionales y organizaciones, con el fin de generar nuevas oportunidades desde el diseño".

"Queremos impulsar colaboraciones reales que mejoren la competitividad del tejido productivo de Euskadi a partir del conocimiento que aporta el diseño", ha señalado Angélica Barco.

Así, en un contexto socioeconómico "marcado por la inestabilidad y el cambio constante", el congreso pretende "responder desde el diseño a los retos que deben afrontar todas las organizaciones públicas y privadas".

Se plantearán cuestiones relacionadas con la innovación, la competitividad, la tecnología, la digitalización, el uso de la IA, la sostenibilidad o la cultura organizacional "pero desde la perspectiva del diseño". Según ha indicado Benicio Aguerrea, bajo el concepto 'Medir lo invisible', se pondrá el foco en "el valor que el diseño aporta" a las organizaciones y en "cómo incorporarlo a sus decisiones estratégicas".

La cita está especialmente dirigida a las personas que toman decisiones en empresas e instituciones, a responsables de innovación, de estrategia y de producto, a profesionales del diseño, y a investigadores. El objetivo es "conectar estas perspectivas para comprender los retos compartidos y activar oportunidades de colaboración".

PROGRAMA Y PREMIOS

'Diseinuz' contará con un programa de ponencias y conversaciones "orientado a experiencias y decisiones reales", que combinará ponencias marco, desafíos, mesas de conversación y "cruces entre disciplinas".

Entre otros, contará con Dawn Lim, directora ejecutiva de DesignSingapore Council, que presentará el plan director de diseño de Singapur para 2035; Uwe Cremering, CEO de iF Design, que aportará una perspectiva internacional sobre los retos globales del sector; Nerea Aranguren, directora general de Danobatgroup; y Jaime Moreno, fundador y CEO de Mormedi.

Participarán también representantes de organizaciones como Santander, Eroski, Designit, Manyone, Roche, Notpla, NTT Data o Soulsight.

Por otro lado, se realizará un reconocimiento a la excelencia en diseño en Euskadi y Navarra con la creación del galardón Diseinuz Ambassador, que será entregado a Diara, estudio de diseño que celebra su 40º aniversario, representado por su directora general, Olaia Iruleg. Además, se reconocerá la figura del alavés Martín Azúa, Premio Nacional de Diseño 2026 y Bilbao Bizkaia Design Week Ambassador 2018.

Las conversaciones se extenderán también a 'Diseinuz Talks', el podcast dirigido por Jesús Cao, cuya serie de cuatro episodios aborda la ciudad, los cuidados, la movilidad o el futuro.