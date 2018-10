La exposición de Asociación del 11-M trae a las víctimas del terrorismo de Euskadi "el abrazo solidario" de la sociedad

Actualizado 31/03/2008 15:10:48 CET

Manjón rechaza "la indignación selectiva" ante actos terroristas y se muestra en contra de cualquier terrorismo, "venga de donde venga"

BILBAO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación del 11-M, Pilar Manjón, y el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, presentaron hoy en Bilbao la exposición "Trazos y puntadas para el recuerdo. Una ventana de paz en Euskadi", que se ha elaborado con las donaciones espontáneas de cientos de personas y asociaciones que han querido mostrar su solidaridad con las víctimas de los atentados de Madrid y con la que se pretende, según Manjón, traer a las víctimas del terrorismo en Euskadi "el abrazo solidario" de la sociedad.

El Palacio Euskalduna de Bilbao acogerá, hasta el próximo domingo, esta exposición que reúne tapices, patchwork, pinturas, grabados, litografías, poemas, cartas, libros o premios recibidos por la Asociación del 11-M, que ya ha sido expuesta en Alcalá de Henares, para "quitar el estigma a la ciudad de donde salieron las bombas asesinas", así como en Santa Eugenia, en Vallecas, Colmenarejo, Barcelona o Valladolid, entre otras.

Manjón señaló que, tras un año de trabajo y negociación con el Gobierno vasco, la exposición llega a Bilbao y remarcó que la muestra "no se ha montado después del 9 de marzo, por lo que nada tiene que ver con futuros pactos de los que somos ajenos y no nos importante, porque no somos parte de ningún gobierno ni de ningún partido".

Asimismo, Manjón agradeció al Gobierno vasco, al lehendakari, Juan José Ibarretxe, al Departamento que dirige Azkarraga y a todos aquellos que han hecho posible que la exposición esté en Euskadi, ya que el Gobierno vasco "nos ha dotado, que no pagado, la infraestructura necesaria para que nosotros mismos montemos la exposición".

La presidenta de la Asociación del 11-M afirmó que las víctimas de los atentados de Madrid han superado un "cuarto año de ausencias espantoso y especialmente doloroso", de nuevo con elecciones y celebrando un acto de recuerdo organizado, "por primera vez, por las víctimas, porque las instituciones estaban en campaña y habían olvidado que llegaba el 11 de marzo".

En cuanto a la elección de la fecha, Manjón dijo que se ha organizado pasados los comicios generales y lejos de los autonómicos, porque la asociación no quiere que la exposición "se vea impregnada de ninguna marca política".

Manjón reconoció que la exposición no tiene ningún tipo de valor económico, pero aseguró que, para la asociación, es "lo más preciado que nosotros tenemos, porque es el abrazo solidario de todos los ciudadanos de bien".

"SOCIEDAD DOLORIDA"

Por ello, consideró necesario venir a Euskadi porque que "esta tierra y sus víctimas necesitan también ese abrazo que traemos a una sociedad dolorida, con la cual queremos compartir momentos de ternura y llanto, porque las víctimas todavía lloramos".

"Hemos conocido la parte más cruel del ser humano arrancándonos a nuestros seres queridos y destrozándonos la vida y, ahora, también queremos compartir con Euskadi la otra parte de la sociedad, esa parte que abraza, que acoge y que entiende", reiteró, para afirmar que "seguimos siendo ciudadanos, que queremos seguir sumándonos al cauce de la vida, seguir teniendo ilusiones y volver, algún día, a soñar en colores y que ese color, el más bonito y el más preciado, sea la paz".

Pilar Manjón se negó a que el terrorismo se incorpore "como algo natural en nuestras vidas", sino tratarlo como "el dolor que ya hemos sufrido, pero canalizándolo no a la venganza ni al odio, sino que cada paso que demos sean pasos para la paz y la convivencia". Asimismo, rechazó "la indignación selectiva" y aseguró que la asociación que preside está en contra de cualquier terrorismo, "venga de donde venga".

"PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD"

Por su parte, Joseba Azkarraga, indicó que la exposición está abierta "a todas las personas de buena voluntad y ofrece su abrazo a todas las víctimas del terrorismo en Euskadi, a las víctimas de ETA, a las víctimas de los GAL, a las del Batallón Vasco Español, a los de la Triple A y organizaciones similares", y destacó que la base de la muestra es "el cariño por las víctimas de la violencia hecho solidaridad".

En este sentido, el consejero de Justicia subrayó que la iniciativa pretende ser "una ventana a la que invitamos a todos a asomarse" para poder contemplar "la generosidad y la dignidad de las víctimas, que han sabido convertir el dolor y la rabia en materiales aptos para la construcción de un futuro en paz y convivencia". "Su ejemplo -añadió- es un impulso para que rechacemos la utilización de la violencia en cualquier caso, sin que valgan coartadas políticas, sociales y religiosas".

Tras agradecer a la Asociación 11-M su decisión de traer la muestra a Euskadi porque ser "un inmenso regalo para la sociedad vasca, en especial para todas las víctimas de la violencia irracional y el odio", azkarraga aseguró que la generosidad de las víctimas "será capaz de romper la espiral de la violencia". "Con su ejemplo cívico y su autoridad moral están demostrando que tienen más fuerza que el dogmatismo y el odio", agregó.

PROGRAMA ESCOLAR

Por otro lado, el director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, Jon Landa, explicó que "Trazos y puntadas para el recuerdo. Una ventana de paz en Euskadi" es "algo más que una exposición", ya que es "más bien un instrumento interactivo de comunicación desde la Asociación del 11 M con la sociedad vasca y, dentro de ella, con diversos colectivos específicos".

Según explicó, la exposición tiene "muchos espacio interactivos para leer, escribir, dejar comentarios, para reflexionar y conocer la parte de que exposición que se ha quedado en Madrid".

Asimismo, en respuesta a la petición de la Asociación del 11 M de que se implicara a la escuela en esta exposición y en colaboración con el de Educación, se ha preparado un programa de intervencion pedagógica que se inserta entre las actividades del recientemente aprobado Plan vasco de educación para la paz y los derechos humanos.

Este programa consta de una actividad previa en los colegios, que ya se ha llevado a cabo, que se trata de una sesión preparatoria que informa sobre lo que ocurrió el 11 M. A partir de mañana, pasarán por el Palacio Euskalduna casi 800 alumnos de 15 centros educativos vascos, que harán una visita guiada con monitores y los miembros de la exposición y realizarán una sesión en el taller de trabajo. De nuevo en las escuelas se hará otra sesión.

El objetivo de este programa es "conocer y analizar críticamente los hechos ocurridos el 11 M, ampliar el campo de visión de ese hecho yendo a las causas profundas, la comprensión de los fenómenos de justicia e injusticia de nuestro mundo globalizado, canalizar y ayudar a aflorar los sentimientos de los alumnos que se acerquen a la exposición, trabajar el miedo al otro y desarrollar un compromiso de solidaridad con las víctimas y el compromiso personal con la justicia y la no violencia".

El 4 de abril tendrá lugar un acto institucional con la intervención del lehendakari, Juan José Ibarretxe, el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, y la presidenta de la Asociación del 11-M, Pilar Manjón. A este acto acudirán desde Madrid entre 60 y 80 víctimas del brutal atentado de 2004.