Ezker Anitza-IU critica que las instituciones "no han dado una solución habitacional adecuada" a la familia desahuciada

Agentes de la Ertzaintza intervienen durante una concentración para tratar de impedir un desahucio, a 23 de octubre de 2026, en Vitoria-Gasteiz - Iñaki Berasaluce - Europa Press

VITORIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ezker Anitza-IU ha criticado "con suma indignación" el desahucio que se ha producido este viernes en Vitoria-Gasteiz, en el cual "se echa a la calle" a una familia de ocho personas, seis de ellos menores, "sin darles una solución habitacional adecuada ni por parte del Gobierno Vasco ni por parte del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz".

El portavoz de Ezker Anitza-IU en las Juntas Generales de Álava, José Damián García-Moreno, ha denunciado que "es más indignante aún que la única respuesta que han dado ha sido montar un dispositivo policial sin precedentes que ha cargado contra los manifestantes".

"Entendemos que esto no debe ser así. Las instituciones están para dar soluciones a la ciudadanía y, en este caso, hay que dar una solución habitacional a esta familia", ha reclamado.