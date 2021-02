La familia de Joseba Pagazaurtundua ve "una regresión en la deslegitimación del terrorismo"

LOGROÑO, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Logroño ha acogido este domingo el acto homenaje a Joseba Pagazaurtundua, jefe de la Guardia Municipal de Andoain (Gipuzkoa) y militante socialista asesinado por ETA en 2003. Su hermana Maite Pagazaurtundua ha sido la encargada de leer un pequeño texto en el que ha indicado que percibe "una regresión en la deslegitimación del terrorismo".

Además, ha añadido, "el número de apoyos electorales no significa que puedan blanquear crímenes" y ante ello ha afirmado: "La memoria constitucional exige coherencia entre lo que se dice y lo que se hace".

La familia del jefe de la Guardia Municipal de Andoain ha realizado este homenaje en Logroño, lugar donde residen, ya que las medidas restrictivas impuestas por la Covid-19 les ha impedido acudir a Andoain donde, cada año, han realizado el acto.

En este sentido, ha indicado, "cada año venimos a hablar para que nos escuchen los que callaron a Joseba. Todos los años hemos valorado si debíamos hablar o no pero, como eligió mi hermano, también elegimos la libertad porque somos ciudadanos y no vasallos".

"Ahora que ETA no mata, muchos se preguntan por qué hablamos públicamente y lo hacemos porque percibimos una regresión en la deslegitimación del terrorismo", ha afirmado la hermana de Pagazaurtundua.

Una deslegitimación que se demuestra, ha apuntado, cuando el coordinador de EH Bildu, Arnaldo Otegi, "manda cartas a quienes están cometiendo condena por estos crímenes" diciéndoles que se afilien a su partido. Esto es, a juicio de Maite Pagazaurtundua, "una forma de legitimación bastante directa" porque, tal y como se lee en la carta, se dice que "necesitan la fuerza y experiencia de los que cumplen condena por crímenes terribles".

La hermana de Pagazaurtundua también ha criticado las palabras de la portavoz de EH Bildu, Maddalen Iriarte, cuando indica que el daño causado por ETA "está reconocido" y "si es injusto o no depende de cada relato". A pesar de que, como ha explicado, "luego dijo que se malinterpretó lo que dijo, lo cierto es que repitió lo mismo al decir que cada uno tendrá su relato que hacer".

Todo ello es, para Maite Pagazaurtundua, "escamotear la cuestión de la condena de ese pasado provocado en comandita bajo la responsabilidad política de Otegi y miembros de la mesa nacional".

Lo que muestra -ha continuado- "es un fondo antidemocrático inaceptable" porque, "si aceptamos o dejamos pasar que la injusticia del asesinato son relativas, destruimos las bases de la política democrática".

"Para nuestra familia -ha expresado- esto es una regresión porque están lanzando la legitimación del pasado violento. ETA, tras su disolución, se disculpó por unos pocos asesinatos pero no por la mayoría, así que para ellos están bien asesinados".

Aún así, ha lamentado, "hay quien dirá que tienen muchos votos pero el numero de malhechores no legitima el delito y las mayorías no limpian el pasado violento. Muestran el fondo antidemocrático al que no renuncian".

Ante ello, se ha preguntado: "¿Cómo creen que la viuda de Joseba puede superar el dolor cuando se muestran impunes y arrogantes?. No es algo personal pero desde aquí decimos que hacer pasar la ignominia más grave como algo aceptable erosiona las bases de la democracia desde dentro y desde el corazón de los principios y valores constitucionales".

Por todo ello, ha continuado, "el número de apoyos electorales no significa que puedan blanquear el crimen o contaminen el espacio publico" porque "la memoria constitucional exige coherencia entre lo que se dice y se hace y que no reabran las heridas sin costes".

Por el contrario, ha finalizado, "cuando condenen la injusticia de cada crimen dejarán de contaminar políticamente lo que tocan. No buscamos venganza sino reparación para nosotros, la sociedad y la democracia atacada".

El acto ha terminado con la lectura de un texto del filósofo Fernando Savater por parte del hijo mayor de Joseba Pagazaurtundua y una ofrenda floral en homenaje de las Víctimas del Terrorismo instalado en El Espolón logroñés de Agustín Ibarrola.

El acto ha congregado este domingo a familiares y amigos, además de numerosos representantes políticos, cumpliendo las medidas de seguridad impuestas por el Covid-19.