Familiares y amigos de Iñigo Cabacas piden que a la dimisión de Aldekoa se le sume la de la consejera de Seguridad

Denuncian con una manifestación en Bilbao el "sabor de la impunidad" que les ha dejado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia

Familiares y amigos de Iñigo Cabacas, el joven fallecido el 9 de abril de 2012 tras recibir días antes el impacto de una pelota de goma, han denunciado el "sabor de la impunidad" que les ha dejado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia y han pedido que a la dimisión de Jorge Aldekoa se le sume la de todo aquel que tenga "algún cargo de responsabilidad en el Departamento de Seguridad", incluida su titular, Estefanía Beltrán de Heredia.

Más de un millar de personas --entre los que se encontraban Manu y Fina, padres de Iñigo Cabacas-- se ha manifestado este domingo por las calles de Bilbao bajo lema el lema 'Iñigo. Injustizia'. La marcha ha contado también con la presencia de la abogada de la familia, Jone Gorizelaia, y del también parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga, entre otros.

Entre gritos de 'Zipaioak hiltzaileak' (cipayos, asesinos) y 'Herriak ez du barkatuko' (el pueblo no perdona), los asistentes han partido pasadas las 12.00 horas desde la sede del TSJPV y, tras recorrer la Gran Vía, han finalizado frente a la sede del Gobierno Vasco, donde han leído un comunicado.

La movilización se ha celebrado dos días después de que el jefe de la Ertzaintza, Jorge Aldekoa, presentara su dimisión aduciendo "motivos y argumentos personales tras un análisis y reflexión personal profunda" de la sentencia del caso Iñigo Cabacas, que condenó a dos años de cárcel y cuatro años de inhabilitación a uno de los seis ertzainas que estaban acusados de homicidio imprudente.

En declaraciones a los medios de comunicación, Koldo Gutiérrez, miembro de la plataforma Iñigo Gogoan, ha reconocido que la dimisión de Aldekoa ha llegado "por sorpresa" y ha advertido de que, en su comunicado, el ya exjefe de la Ertzaintza hace "una autocrítica importante de la mala praxis de los protocolos" de la Policía vasca.

Por ello, ha defendido que Aldekoa no es el "único responsable que debiera dimitir" y ha señalado a su "responsable superior", la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, además de cargos inferiores que no han sido imputados, "como Ugarteko". "Hay otros actores que deberían haber dimitido", ha insistido.

Por otro lado, ha calificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia "de injusticia" tanto por el escaso número de imputados como por la condena final a un oficial de la Ertzaintza a dos años de prisión, "que realmente no es nada". "Solicitamos justicia para Iñigo", ha finalizado.

En el comunicado leído a la finalización de la movilización, los organizadores han denunciado también el "modelo policial caduco y fuera de toda realidad" de la Ertzaintza y han destacado que la sentencia conocida hace dos semanas "reconoce punto por punto todo aquello que hemos denunciado", aunque deja "el sabor amargo de la impunidad". "Esa sensación de que a Iñigo lo mataron y nadie va a pagar por ello", han resaltado.

"COBERTURA POLÍTICA"

A su juicio, no van a pagar por la muerte de Cabacas "ni quienes dispararon ni quienes dieron la orden ni quienes dieron cobertura política". "Se han encubierto y guardado las espaldas los unos a los otros... esta justicia es una basura", han subrayado.

Tras advertir de que su denuncia "ha ido siempre bien encaminada", han calificado de "escándalo" que Jorge Aldekoa haya tardado seis años y medio en dimitir y que a su cese "no le sigan todos aquel que tenga algún cargo de responsabilidad en la Ertzaintza o en el Departamento de Seguridad".

"Si efectivamente estamos ante todo esto que asume Aldekoa públicamente, ¿Por qué no asumen su responsabilidad colectiva y se disuelven como cuerpo represor? ¿Por qué no estamos debatiendo sobre el modelo policial que necesita este país? ¿Por qué no tenemos encima de la mesa a la persona que dio la orden de cargar y a la que disparó?", han cuestionado.

Por último, han afirmado que utilizarán "todas las herramientas" que estén a su alcance, así como al de la acusación, "para que esta injusticia no quede así".