FANT Bilbao otorgará dos premios honoríficos al director Pedro Olea y al actor Javier Botet

BILBAO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine Fantástico-FANT, que organiza el Ayuntamiento de Bilbao y que arrancará el próximo 3 de mayo, otorgará dos premios honoríficos al director Pedro Olea y al actor Javier Botet.

En su 30º aniversario, FANT se prolongará hasta el 11 de mayo y, dentro de su programación, se proyectarán una treintena de trabajos seleccionados en las dos sesiones de Sección Oficial (FANT en corto vasco y FANT en corto internacional) y la sesión de la Sección Panorama Fantástico, según ha informado el consistorio bilbaíno.

Este año el Festival de Cine Fantástico contará por primera vez con un Jurado Joven que, en colaboración con la Escuela de Cine del País Vasco, otorgará uno de los premios a Mejor Largometraje de Sección Oficial.

Asimismo, en esta edición, FANT concederá el premio Estrella del Fantástico, el principal galardón del Festival, al director Pedro Olea. Nacido en Bilbao, Olea cuenta con un amplio repertorio cinematográfico y su recorrido en la industria pasa por haber rodado películas de género como "No es bueno que el hombre esté solo" (1973), "La casa sin fronteras" (1972) y "El bosque del lobo" (1970), entre otras.

Además de ese galardón, FANT entregará también un Premio FANT de Honor a Javier Botet. Este actor es conocido por su papel de "la niña Medeiros" en la película REC dirigida en 2007 por Jaume Balagueró y Paco Plaza (premios FANT de Honor en 2021 y 2023 respectivamente). Desde entonces, ha participado en películas como "La cumbre escarlata" (2015), "El renacido" (2015), "Expediente Warren: el caso Enfield" (2016), "Alien: Covenant" (2017), "El guardián invisible" (2017), "La momia" (2017), "IT" (2017) e "Insidious: la última llave" (2018), entre otras muchas.

CORTOMETRAJES

En el 30º aniversario de FANT, la programación del festival incluirá una treintena de propuestas de cortometrajes. Participarán en la Sección Oficial los cortometrajes internacionales "Ahora vuelvo" (2023, ESP, Lucas Paulino, Gabe Ibañez); "Alicia" (2023, ESP, Tony Morales); "La Ley del más fuerte" (2023, ESP, Raúl Monge); "Los cómplices" (2023, ESP, Alberto Evangelio); "Mi zona" (2023, ESP, Cristian Beteta); "Prends Chair" (2023 Francia, Armin Assadipour); "Shé (Snake)" (2023, Reino Unido-Estados Unidos, Renee Zhan); "Stop Dead" (2023, Reino Unido, Emily Greenwood); y "White Ant" (2023, Reino Unido - India, Shalini Adnani).

En esta edición, el Festival también volverá a apostar por el talento local, dándole su espacio en la Sección Oficial a Fant Laburrean - Euskal Filmak, reservada a los cortometrajes vascos.

Los cortometrajes que han sido seleccionados (4 de ellos realizados en euskera) son "Betiko gaua" (2023, Eneko Sagardoy); "Betizu buru" (2023, Kim Maiteny); "Conej Steps out" (2023, Pablo Río); "Deadly Draw" (2023, Nitya López); "Europa" (2023, Ekain Irigoien); "Extrema gravedad" (2023, Lorenzo Ayuso); "Feminancy" (2023, Uxuri Etxegia Etxebeste); "Hado" (2023, Rubi Rock); "Jende arrotza" (2023, Imanol Ortiz López); "Nada de nada" (2023, Gastón Haag); "Ni lobos ni corderos" (2024, José Luis Acosta); "To bird or not to bird" (2023, Martín Romero); y "Txotxongiloa" (2023, Sonia Estévez).

En cuanto a la sección Panorama Fantástico en Corto, los nueve cortometrajes seleccionados que optarán al galardón de 1.500 euros para el premio del jurado al Mejor Cortometraje de Panorama Fantástico con "4 angelitos" (2023, ESP, Julio Martí Zahonero); "7HZ" (2023, Grecia, María Hatzakou); "Apotemnofilia" (2023, ESP, Jano Pita); "El padrastro" (2023, ESP, José Casas); "Fin de tramo" (2023, ESP, Roberto Montalbo); "Honk" (2023, Estados Unidos, Charles Lauzirika) "IK Ben geen robot" (2023, Países Bajos, Victoria Warmerdam); "The Steak" (2023, Irán, Kiarash Dadgar); y "Uranites" (2023, ESP, Marina Arenas)

JURADOS

Este año, el jurado de la Sección Oficial de FANT estará integrado por Ana Hormaetxea, licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra y guionista con varios largometrajes en desarrollo como "Tormenta en Abril" o "El tesoro de Lehman"; Chris Oosterom, director del Imagine Fantastic Film Festival de Ámsterdam, que además ha trabajado como programador de cine en diferentes lugares de los Países Bajos; y Araceli Péres-Rastrilla, productora de numerosas películas, entre las cuales se encuentran "Venus", "La piedad" o "Jaula", además de ser también miembro de la Academia de Cine de España.

Para la sección Panorama Fantástico, el jurado está formado por Tamara García Iglesias, quien ha sido directora durante cinco años del Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campoo y ha trabajado también en la producción cinematográfica de las películas "Sobre todo de noche" y "El cuerpo de la Mujer sin sombra", entre otras; Marta Salvador, guionista que ha formado parte de los equipos de dirección y producción y comités de selección de algunos festivales; y Óscar Salazar, miembro de la Asociación Asturiana de Música de Cine y corresponsal en España de la revista Soundtrack!.