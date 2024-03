Feijóo dice que, con De Andrés, van a por todas y representa el "renacimiento" de Euskadi ante "la actual decadencia"

Afirma que ya no quiere que el Servicio Gallego de Salud funcione como Osakidetza" y asegura que el PP "va a subir de categoría a Euskadi"



BILBAO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que con el candidato del PP vasco a Lehendakari, Javier de Andrés, "van a por todas" y representa la "esperanza del renacimiento de Euskadi" frente a la actual "decadencia" de Euskadi y del PNV. "Vamos a subir de categoría al País Vasco", ha añadido.

Núñez Feijóo se ha desplazado a Bilbao para participar en la presentación del presidente del Partido Popular del País Vasco, Javier de Andrés, como candidato a Lehendakari en las próximas elecciones autonómicas vascas.

En su intervención, Núñez Feijóo ha indicado que el PP es "la única alternativa" para que se produzca el cambio en Euskadi y es un partido que "no debe nada a nadie y es capaz de renunciar a cualquier tipo de cargo, simplemente por mantener sus principios y sus ideas" y que ofrece un proyecto para todos, no para unos pocos".

El presidente popular ha afirmado sentirse "muy reconfortado" con este PP vasco y ha aludido a la pérdida de peso de Euskadi cuya universidad no puede ocupar el "puesto 13 de 17" en España. "Vamos a subir de categoría al País Vasco", ha añadido.

El líder del PP ha asegurado que Javier de Andrés es "el mejor candidato de todos los que se presentan a las elecciones en el País Vasco" y se ha optado por "alguien que ha ganado las elecciones" en Álava, donde fue diputado general. "Si hay un hombre, si hay un político que representa el futuro sin compromisos, sin chantajes y sin pactos extraños, es uno, y este político no lo podemos perder, es Javier de Andrés", ha asegurado.

Según ha indicado, el PP no ha optado "por alguien del aparato del partido", por poner "una cara nueva para que la gente no se dé cuenta que el proyecto está viejo" o por alguien que está dirigido "con mando a distancia desde la sede del partido" por el que "ha mandado siempre y que ha sido procesado, inculpado y condenado".

AGENDA VASCA

Alberto Núñez Feijóo ha afirmado que el PP es la garantía de que "la agenda vasca será la de los vascos y de nadie más" y "una garantía de sensatez y de futuro" para Euskadi. "No necesita pactar con nadie, no se somete a ninguna condición, puede decir en el Congreso de los Diputados todo lo que quiera para defender a Euskadi", ha añadido.

En este sentido, Núñez Feijóo ha afirmado que, con Javier de Andrés, "van a por todas" y cree que, de aquí al 21 de abril, van a seguir creciendo "día a día" y ese día, si son capaces de explicar su proyecto en toda Euskadi, "habrá una sorpresa".

"Somos, junto con Bildu, y lo digo lamentablemente, el único partido que va hacia arriba. Y hay que elegir, si queremos que Bildu vaya hacia arriba o queremos que el PP vaya hacia arriba. Y el pueblo vasco, que es sabio, sabe muy bien la diferencia antagónica, absoluta, entre Bildu y el PP", ha manifestado.

Alberto Núñez Feijóo ha indicado que ante la "decadencia del PNV, la degeneración de EH Bildu y la desaparición del PSOE", el PP es la "un partido renovado, la fuerza de la sensatez y la tercera vía" que es la que van a coger "el 21 de abril".

"ESPERANZA DE RENACIMIENTO"

En este sentido, ha destacado que el PP vasco tiene "ambición" quiere ofrecer "una esperanza de renacimiento" del País Vasco y abandonar "la decadencia" de los últimos años del País Vasco.

Tras indicar que el proyecto que han desarrollado en Galicia es el que quieren para Euskadi, dentro de la nación española, ha asegurado que por su parte, "tanto monta EH Bildu, el PNV y el PSOE" porque "no hay diferencia". "A unos le dan Pamplona y a otros se quedan con la Lehendakaritza a medias", ha manifestado Núñez Feijóo que ha recordado que el PP tuvo que decidir a quién le daban la alcaldía de Vitoria y la Diputación Foral de Gipuzkoa.

A su juicio, esa es una "gran diferencia entre un partido que quiere a Euskadi y otros partidos que quieren el poder". El presidente del PP ha defendido que optar por los populares vascos es elegir "un partido al que le preocupan las respuestas".

En este sentido, se ha preguntado por qué no puede ganar el PP vasco si es una formación que "no hace seguimiento a lo que hacen otras comunidades autónomas como Cataluña". "¿Por qué un político vasco tiene que tener un complejo hacia un político independentista catalán? ¿Por qué tenemos que copiar lo que no funciona? ¿Por qué tenemos que copiar la fractura y la división social? ¿Por qué tenemos que copiar a esos políticos que cometen delitos y después piden amnistías para nombrar al presidente del gobierno y el presidente del gobierno las acepta?", se ha preguntado.

Según ha manifestado, el PP vasco "sabe perfectamente que el proyecto soberanista y el proyecto separatista no le interesa a ningún vasco" porque es un "camino de no retorno".

Además, ha asegurado que el PP no tiene ningún complejo respecto a otro partido algo que, a su juicio, sí le pasa a EH Bildu y al PNV porque estos partidos y el PSOE "están pactando todo el día". Según ha indicado el PP nunca aparecerá como "un mentiroso" diciendo que no pactará con EH Bildu para finalmente hacerlo como, según ha destacado, han hecho los socialistas.

En este sentido, ha señalado que el PP no tiene "deudas partidistas" que les condicionen sus decisiones, mientras que el PSOE "debe la investidura" al PNV, a EH Bildu, a ERC, a Junts y a los de Podemos que se han ido de Sumar, que debería cambiar en nombre por el de Restar".

Núñez Feijóo ha asegurado que el PP "no tiene que bajar la cabeza" y frente a un PNV y un PSOE que "han perdido toda su personalidad", los populares son un "partido sin complejos" que se basa en principios y que cuenta con el aval de "haber dado la vida por esta tierra".

Ha señalado que los votos que el PP tuvo en julio en Euskadi son los que necesitan para que ser "determinantes en la política vasca". A su juicio, Euskadi "no merece el desprecio del gobierno", por lo que ha pedido que se conceda una oportunidad a Javier de Andrés porque el PP es "la única alternativa al Gobierno y a las políticas de Sánchez en el País Vasco" y es la "única esperanza de los que no se resignan a que todos los partidos en Euskadi sean satélites de Sánchez"

Asimismo, ha añadido que la única "papeleta que garantiza que Bildu no gobierne en Euskadi es la papeleta del PP". "No hay otra, que no nos engañen". ha manifestado.

Ha manifestado que defiende una Euskadi "abierta" y se presentan para que "no se prescinda de miles de vascos, a los que no se les deja hablar" y para que no se releguen las preocupaciones de las familias a "algo secundario poniendo principios ideológicos para discutir todo el día".

También ha asegurado que se presentan para que "la economía funcione y el empleo crezca" porque "no es normal mirar una estadística y ver que se crea más empleo en la media de España que en Euskadi", algo que no ha pasado nunca.

Núñez Feijóo ha señalado que él quería que el Servicio Gallego de Salud funcionara como Osakidetza. "Ahora ya no. Ahora ya quiero que el Servicio Gallego de Salud funcione como el Servicio Gallego de Salud, no voy a copiar este proyecto", ha manifestado.

El líder del PP se ha preguntado si realmente el PNV quiere hacer una política económica distinta o quiere "la política económica sanchista que ha aprobado sí y sí".

Ha añadido que, frente al PNV y EH Bildu que "luchan por ser más separatistas", está el PP, que le preocupa que "Euskadi vuelva al liderazgo".

También se ha referido al PSE-EE que es un "instrumento al servicio de una sola persona" y no decide nada". "Es mejor votar a cualquiera, porque, total, es un partido que está a punto de extinguirse. Si cogemos el coche y nos vamos a comunidades autónomas para encontrar una del PSOE, hay que apuntar bien", ha criticado.